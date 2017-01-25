Школы двух городов в Челябинской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Так, с 25 по 31 января закрыты на карантин все школы и учреждения дополнительного образования Кыштыма, говорится в сообщении местной администрации.

Отмечается, что за последние два дня наблюдается сезонный рост количества заболевших ОРВИ, зарегистрировано три случая гриппа. В понедельник за медпомощью обратились 114 взрослых и 301 ребенок.

Пресс-служба администрации Южноуральска сообщает, что учебный процесс в школах приостанавливается с 26 по 31 января.