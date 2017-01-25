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12:59 (мск), источник: Интерфакс

Школы двух городов в Челябинской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Челябинск. 25 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Учебные занятия приостановлены в школах Южноуральска и Кыштыма Челябинской области из-за роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ, сообщается на сайтах городских администраций.

Источник: РИА "Новости"

Так, с 25 по 31 января закрыты на карантин все школы и учреждения дополнительного образования Кыштыма, говорится в сообщении местной администрации.

Отмечается, что за последние два дня наблюдается сезонный рост количества заболевших ОРВИ, зарегистрировано три случая гриппа. В понедельник за медпомощью обратились 114 взрослых и 301 ребенок.

Пресс-служба администрации Южноуральска сообщает, что учебный процесс в школах приостанавливается с 26 по 31 января.

В городе проводятся мероприятия по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа, сказано в пресс-релизе.

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