В Ворошиловском районе Ростова отключат воду

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова, с 8 утра 31 января до 6 утра 1 февраля жители Северного жилого массива по улицам Орбитальная, Королева, Добровольского и проспекту Космонавтов останутся без водоснабжения.

Отключения связаны с переврезкой водопроводной линии на ул. Королева 15−17/1 и ул. Добровольского 22/3.