В Ворошиловском районе Ростова отключат воду

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону отключат водоснабжение.
Как сообщает пресс-служба администрации Ростова, с 8 утра 31 января до 6 утра 1 февраля жители Северного жилого массива по улицам Орбитальная, Королева, Добровольского и проспекту Космонавтов останутся без водоснабжения.
Отключения связаны с переврезкой водопроводной линии на ул. Королева 15−17/1 и ул. Добровольского 22/3.
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