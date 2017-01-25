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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ворошиловском районе Ростова отключат воду

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону отключат водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова, с 8 утра 31 января до 6 утра 1 февраля жители Северного жилого массива по улицам Орбитальная, Королева, Добровольского и проспекту Космонавтов останутся без водоснабжения.

Отключения связаны с переврезкой водопроводной линии на ул. Королева 15−17/1 и ул. Добровольского 22/3.

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