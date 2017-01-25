Тевтонский орден не пустили в Выборг

Напомним, что в прошлом году Тевтонский орден провел в Выборге фестиваль «Средневековая сказка» в стиле «Игры престолов», который посетили порядка 5 тысяч человек. Об отказе в проведении рыцарского фестиваля в Анненских укреплениях в этом году орден сообщил в соцсетях, показав ответ председателя комитета Евгения Чайковского.

Причина отказа в неудовлетворительном состоянии объекта. В комитете по культуре Ленобласти считают нецелесообразным проведение в Анненских укреплениях каких-либо массовых мероприятий «до проведения ремонтно-реставрационных работ».

«Любопытно, что стены крепостей и замков Ленинградской области простояв в среднем 600 лет, вдруг все разом рухнули в течение нескольких лет (видимо под тяжестью всех этих актов, документов и протоколов)», — парируют реконструкторы на акт комитета культуры о неудовлетворительном техническом состоянии укреплений.