Тевтонский орден не пустили в Выборг
Петербургским реконструкторам, 15 лет проводившим фестиваль в Анненских укреплениях Выборга, в этом году отказали в организации рыцарского турнира.
Петербургским реконструкторам, 15 лет проводившим фестиваль в Анненских укреплениях Выборга, в этом году отказали в организации рыцарского турнира.
Причина отказа в неудовлетворительном состоянии объекта. В комитете по культуре Ленобласти считают нецелесообразным проведение в Анненских укреплениях
Напомним, что в прошлом году Тевтонский орден провел в Выборге фестиваль «Средневековая сказка» в стиле «Игры престолов», который посетили порядка 5 тысяч человек. Об отказе в проведении рыцарского фестиваля в Анненских укреплениях в этом году орден сообщил в соцсетях, показав ответ председателя комитета Евгения Чайковского.
«Любопытно, что стены крепостей и замков Ленинградской области простояв в среднем 600 лет, вдруг все разом рухнули в течение нескольких лет (видимо под тяжестью всех этих актов, документов и протоколов)», — парируют реконструкторы на акт комитета культуры о неудовлетворительном техническом состоянии укреплений.
В свою очередь, директор Выборгского
Я не могу комментировать решение органа охраны об отказе в проведении фестиваля, но, мне кажется, что любой житель Выборга и турист, гуляя в Анненских укреплениях, видел действительно неудовлетворительно состояние некоторых объектов.
Он подтвердил, что сейчас ведется оформление документов на пороховые погреба и здание кордегардии, расположенных на территории укреплений. Это значит, что ремонтные работы в Анненских флешах могут начаться в ближайшие два года.
Таким образом, другой выборгский фестиваль реконструкции пройдет на территории Замкового острова, даже несмотря на начало масштабной реконструкции башни Олафа и Дома наместника.
Придется несколько переписать программу, но фестиваль состоится. Сам Выборгский замок остается открытым для посетителей.