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19:04 (мск), источник: ivbg.ru

Тевтонский орден не пустили в Выборг

Петербургским реконструкторам, 15 лет проводившим фестиваль в Анненских укреплениях Выборга, в этом году отказали в организации рыцарского турнира.

Источник: Фото: Эльза Рада/ ivbg.ru

Причина отказа в неудовлетворительном состоянии объекта. В комитете по культуре Ленобласти считают нецелесообразным проведение в Анненских укреплениях каких-либо массовых мероприятий «до проведения ремонтно-реставрационных работ».

Напомним, что в прошлом году Тевтонский орден провел в Выборге фестиваль «Средневековая сказка» в стиле «Игры престолов», который посетили порядка 5 тысяч человек. Об отказе в проведении рыцарского фестиваля в Анненских укреплениях в этом году орден сообщил в соцсетях, показав ответ председателя комитета Евгения Чайковского.

Фото: Эльза Рада/ ivbg.ru

«Любопытно, что стены крепостей и замков Ленинградской области простояв в среднем 600 лет, вдруг все разом рухнули в течение нескольких лет (видимо под тяжестью всех этих актов, документов и протоколов)», — парируют реконструкторы на акт комитета культуры о неудовлетворительном техническом состоянии укреплений.

В свою очередь, директор Выборгского музея-заповедника, в который входит Выборгский замок, Владимир Цой сообщил ivbg.ru, что в Выборге останется другой фестиваль реконструкции.

Я не могу комментировать решение органа охраны об отказе в проведении фестиваля, но, мне кажется, что любой житель Выборга и турист, гуляя в Анненских укреплениях, видел действительно неудовлетворительно состояние некоторых объектов.
Владимир ЦойДиректор Выборгского музея-заповедника

Он подтвердил, что сейчас ведется оформление документов на пороховые погреба и здание кордегардии, расположенных на территории укреплений. Это значит, что ремонтные работы в Анненских флешах могут начаться в ближайшие два года.

Таким образом, другой выборгский фестиваль реконструкции пройдет на территории Замкового острова, даже несмотря на начало масштабной реконструкции башни Олафа и Дома наместника.

Придется несколько переписать программу, но фестиваль состоится. Сам Выборгский замок остается открытым для посетителей.
Владимир ЦойДиректор Выборгского музея-заповедника
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