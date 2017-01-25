Екатеринбургские врачи провели успешную операцию 101-летнему пациенту
Пациент Семён Козьмин после пережитой операции по замене кардиостимулятора назвал врачей кардиологического отделения Городской клинической больницы № 33 чародеями.
Пациент Семён Козьмин после пережитой операции по замене кардиостимулятора назвал врачей кардиологического отделения Городской клинической больницы № 33 чародеями.
«Водитель ритма».
Кардиостимулятор Семёну Козьмину был имплантирован без малого 12 лет назад. С тех пор Семён Семёнович, как добросовестный пациент, ежегодно проходил обследования, на которых проверялось, как «водитель ритма» (так ещё называют кардиостимулятор) справляется со своей задачей. В декабре минувшего года выяснилось, что ресурса заряда батареи медицинского прибора хватит только на шесть месяцев. В этом случае пациентам назначается повторная операция по замене кардиостимулятора. Семён Козьмин исключением не стал — операция была ему назначена на январь 2017 года.
В принципе оперативные вмешательства по поводу замены кардиостимуляторов для уральских врачей давно стали рутинным делом. Только в Городском центре хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма ГКБ№ 33 ежегодно проводится более 400 подобных операций. Но случай с Семёном Козьминым был особенный, ведь пациенту… 101 год. Впрочем, столь почтенный возраст кардиохирургов клиники не смутил, хотя они осознавали: чем старше пациент, тем выше риски при вмешательстве в организм.
«Семёну Семёновичу мы заменили сам кардиостимулятор, замена электрода не потребовалась, — рассказывает Сергей Молодых, заведующий Городским центром хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма МО “Новая больница”,
По словам доктора Молодых, ему уже приходилось оперировать долгожителей 96−98 лет, но 101-летний Семён Козьмин стал для хирурга своеобразным операционным возрастным рекордом.
«Не обижайтесь на возраст».
Ветеран Великой Отечественной войны и труда, полковник в отставке, преподаватель Уральского государственного университета (ныне УрФУ — ред.) Семён Козьмин, несмотря на почтенный возраст, весьма активный пенсионер. Он
«Пациентам после операции по замене кардиостимулятора рекомендуется в течение месяца соблюдать некоторые ограничения, например избегать резких движений, — говорит Артём Потапов,
Сегодня Семён Козьмин уже дома. Он преисполнен благодарностью к специалистам клиники: «Ко всем, бывает, болячки приходят, но расстраиваться по этому поводу не стоит, ведь врачи у нас чародеи!». Семён Семёнович сетует только на то, что
… «Меня часто спрашивают, в чем секрет долголетия, — улыбается Семён Семёнович. — Он очень прост: никогда не обижайтесь на возраст!».