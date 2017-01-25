Екатеринбургские врачи провели успешную операцию 101-летнему пациенту

«Водитель ритма».

Кардиостимулятор Семёну Козьмину был имплантирован без малого 12 лет назад. С тех пор Семён Семёнович, как добросовестный пациент, ежегодно проходил обследования, на которых проверялось, как «водитель ритма» (так ещё называют кардиостимулятор) справляется со своей задачей. В декабре минувшего года выяснилось, что ресурса заряда батареи медицинского прибора хватит только на шесть месяцев. В этом случае пациентам назначается повторная операция по замене кардиостимулятора. Семён Козьмин исключением не стал — операция была ему назначена на январь 2017 года.

В принципе оперативные вмешательства по поводу замены кардиостимуляторов для уральских врачей давно стали рутинным делом. Только в Городском центре хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма ГКБ№ 33 ежегодно проводится более 400 подобных операций. Но случай с Семёном Козьминым был особенный, ведь пациенту… 101 год. Впрочем, столь почтенный возраст кардиохирургов клиники не смутил, хотя они осознавали: чем старше пациент, тем выше риски при вмешательстве в организм.

«Семёну Семёновичу мы заменили сам кардиостимулятор, замена электрода не потребовалась, — рассказывает Сергей Молодых, заведующий Городским центром хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма МО “Новая больница”, сердечно-сосудистый хирург. — Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Спустя пару часов после хирургического вмешательства пациенту уже разрешили встать. Семён Семёнович чувствует себя хорошо, его состояние удовлетворительное. Он вообще держится молодцом!».

По словам доктора Молодых, ему уже приходилось оперировать долгожителей 96−98 лет, но 101-летний Семён Козьмин стал для хирурга своеобразным операционным возрастным рекордом.

«Не обижайтесь на возраст».

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, полковник в отставке, преподаватель Уральского государственного университета (ныне УрФУ — ред.) Семён Козьмин, несмотря на почтенный возраст, весьма активный пенсионер. Он по-прежнему много читает, встречается со своими бывшими студентами, самостоятельно решает все бытовые вопросы. Перенесённая операция, как заверяют врачи, никак не скажется на качестве его жизни.

«Пациентам после операции по замене кардиостимулятора рекомендуется в течение месяца соблюдать некоторые ограничения, например избегать резких движений, — говорит Артём Потапов, сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 33. — В последующем все ограничения сводятся к минимуму: им нельзя проходить МРТ-диагностику и металлоконтроль. В остальном наши пациенты ведут обычный образ жизни. И раз в год им необходимо приезжать к нам для контрольной проверки работы кардиостимулятора. Но Семён Семёнович в этом отношении очень ответственный пациент».

Сегодня Семён Козьмин уже дома. Он преисполнен благодарностью к специалистам клиники: «Ко всем, бывает, болячки приходят, но расстраиваться по этому поводу не стоит, ведь врачи у нас чародеи!». Семён Семёнович сетует только на то, что из-за перенесённой операции придётся немного отложить поездку в Москву, где у ветерана живут сын, внук и правнук. В «долгоиграющих» же планах Козьмина публикация «пособия» по долгой и счастливой семейной жизни. Благо материал для этого имеется богатейший — более чем 60-летний опыт супружеской жизни и около 400 писем из переписки с женой.

… «Меня часто спрашивают, в чем секрет долголетия, — улыбается Семён Семёнович. — Он очень прост: никогда не обижайтесь на возраст!».