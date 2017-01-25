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13:20 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае будут открываться центры досудебного примирения

На открытие восьми центров планируется потратить 2,5 млн руб.

Источник: Reuters

В 2017 году в Пермском крае заработают центры примирения, которые должны будут снизить конфликтность в обществе и нагрузку на суды, позволив разрешать споры во внесудебном порядке.

«Развитие альтернативных способов урегулирования споров в Пермском крае обсуждается давно. На сегодняшний день уже есть позитивный опыт их применения в различных отраслях общественной жизни, — рассказала председатель Некоммерческого партнёрства профессиональных медиаторов Пермского края Юлия Яковлева. — Сложилась практика применения процедуры медиации в таких отраслях, как конфликты, которые попадают к Уполномоченному по правам человека и Уполномоченному по правам предпринимателей, конфликты в сфере государственного и муниципального управления. Регионы, где при арбитражных судах функционирует комната примирения, можно пересчитать по пальцам — буквально три или четыре. Что касается внедрения процедуры медиации в судах общей юрисдикции, то мы входим в пятёрку или семерку регионов, где применяется данная процедура».

На сегодняшний день уже функционируют два центра примирения — в Перми и Березниках, а также работает телефонная «горячая линия». Всего в 2017 году за счёт президентского гранта, который составил 2,5 млн руб., в крае планируется открыть восемь таких центров. Работать они будут на безвозмездной основе. Консультации в центрах будут вести профессиональные медиаторы, имеющие высшее юридическое образование. При этом информация, раскрытая при процедуре медиации, будет полностью конфиденциальной и не может быть разглашена без согласования сторон.

По замыслу авторов проекта, открытие центров примирения помимо прочего позволит снизить нагрузку на суды. Так, в 2015—2016 годах после проведения досудебных разбирательств около 10% обращений в суды были отозваны, либо сторонами были заключены мировые соглашения. Центры примирения должны будут помогать в решении таких споров без передачи дел в судебное производство. По словам Юлии Яковлевой, в некоторых регионах России процедура медиации широко применяется, в связи с чем количество дел, которые были решены во внесудебном порядке, составили значительную долю и могли доходить до 30%.

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