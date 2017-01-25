В Ростовской области планируют открыть еще один казачий кадетский корпус

Статус «казачьи» в 2016-м получили более 50-ти образовательных учреждений. Выпускники казачьих корпусов успешно сдают государственные экзамены. В этом году в Ростовской области планируют открыть еще один кадетский корпус.

Первую победу 13-летний кадет Даниил одержал над подушкой — научился ставить ее треугольником. А уже через год мальчик из Ленинавана вместе с другими воспитанниками Шахтинского кадетского корпуса был награжден поездкой в Париж.

«Я увидел Эйфелеву башню, она была очень большая, не такая, как я ее представлял. На картинках она друга. Увидел еще Лувр», — говорит кадет Даниил Фатень.

«Когда мы им рассказываем о князе Трубецком, например, это одно. А когда они сами видят эти настоящие документы, исторические знамена, форму, которую носили казаки — это имеет большой воспитательный эффект. Делает их сопричастными к служению Отечеству», — говорит директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Александр Палатный.

Кадеты постарше побывали в Нанкине на совместных сборах российских и китайских подростков, увлекающихся военным делом.

«Чему-то они нас научили, чему-то мы их научили. Например, перемещениям, лазанью и кувыркам всевозможным», — говорит кадет Сергей Хижняк.

«Мы их фокусам нашим научили, они не знают даже самых простых наших фокусов», — говорит кадет Александр Попов.

Мир посмотреть и себя показать — это лишь одна из возможностей, которое дает казачье образование. Каждый день в корпусе расписан по часам, кроме школьной программы — кружки и спортивные секции, также кадеты сами накрывают на стол, убирают комнаты.

«Речь не идет об элите или каком-то поголовном оказачивании всего населения Ростовской области. Мы должны просто научить ребенка между добром и злом», — говорит директор Шахтинского Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко.

В этом году в Ростовской области планируют открыть еще один кадетский корпус, а также рассматривают вопрос укрупнения уже существующих учебных заведений, которые хорошо себя зарекомендовали.