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16:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде самые ответственные плательщики за капремонт — жители Краснооктябрьского района

Уровень оплаты жителями Волгограда начислений за капитальный ремонт в 2016 году составил 79,4%.

Источник: РИАЦ

Самыми ответственными плательщиками остаются жители Краснооктябрьского района. Они внесли чуть более 82% от начисленных средств. На втором месте собственники Красноармейского района (81,38%), на третьем — Ворошиловского района (80,41%).

Как сообщили в региональном фонде капитального ремонта, в регионе более 10 тысяч многоквартирных домов общей площадью порядка 36 миллионов квадратных метров, нуждаются в капитальном ремонте. Все объекты включены в тридцатилетнюю региональную программу. В план капремонта на 2017 год вошли более 470 объектов в 46 муниципальных образованиях.

Сегодня каждый собственник обязан перечислять взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома. При этом есть возможность выбирать способ накопления денежных средств — размещать на счете регионального оператора в так называемом «общем котле» или на специальном банковском счете.

Регоператор призывает всех жителей Волгоградской области максимально ответственно отнестись к процессу формирования фонда капитального ремонта, ведь от этого зависят сроки проведения ремонта, количество видов работ, которые могут быть осуществлены в каждом конкретном доме.

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