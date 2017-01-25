Дорожные перспективы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В прошлом году москвичи стали меньше стоять в пробках, стало меньше ДТП, кольцевая линия разгрузилась на 15 процентов за счет запуска МЦК. По словам заместителя мэра по транспортным вопросам Максима Ликсутова, в 2017-м город ждут и другие позитивные изменения — на линии выйдут новый поезд метро «Москва» и трамваи нового поколения, станет больше автомобилей каршеринга, начнется работа по созданию почти 100 километров новых выделенных полос. Вместе с тем, будут и неприятные сюрпризы: власти скоро вернутся к вопросу повышения стоимости платной парковки. О чем еще рассказал журналистам Rambler&Co заммэра — в материале МОСЛЕНТЫ.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Разгрузка кольцевой ветки Запуск МЦК значительно разгрузил Кольцевую линию метрополитена. Как отметил Ликсутов, руководство транспортного блока столицы и РЖД даже не ожидали, что новый вид транспорта окажется столь популярным.

У нас разгрузилась почти на 15 процентов Кольцевая линия метро. Мы не рассчитывали, что столько пассажиров придут так быстро. Это 310 тысяч пассажиров в день. Максим Ликсутов Заместителя мэра по транспортным вопросам

Этого уровня планировалось достичь только в 2017 году, отметил он. В ближайшее время начнется реализация следующих этапов развития МЦК, к которым собирались приступить лишь в 2018 году. Среди них — уменьшение интервалов в часы пик с шести до четырех минут, увеличение места в проходах (для этого будет реализована схема расположения кресел 2+2 вместо 2+3, что добавит 15 процентов стоячих мест) и увеличение составов на два вагона (до семи). Московское центральное кольцо открыли для пассажиров в сентябре 2016 года. С начала 2017 года МЦК уже воспользовались 1,5 миллиона пассажиров. Ожидаемый пассажиропоток за весь 2017 год — около 90 миллионов человек.

Читайте также Собянин рассказал о сокращении времени пребывания москвичей в пробках

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Автомобилисты выбирают общественный транспорт Еще один важный показатель: годовой пассажиропоток экономически активных граждан с 2010 года вырос на 63 процента, или на 1,5 миллиарда поездок. Ликсутов пояснил, что экономически активные пассажиры — «это мы с вами», то есть люди, не пользующиеся льготами и зачастую имеющие возможность передвигаться на личном автомобиле. Однако они выбирают метро и другой общественный транспорт. Увеличение пассажиропотока, по мнению заммэра, говорит о том, что появление еще одного миллиона новых автомобилей «не значит, что ими пользуются каждый день, в утренний и вечерний часы пик».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Такси будут только желтыми Уже в следующем году в Москве все такси станут желтого цвета. «К июлю 2018 года в Москве будут только желтые машины. Имеются в виду машины тех таксомоторных компаний, которые зарегистрированы в Москве», — отметил Ликсутов.

В Москве самый большой и самый молодой парк такси в Европе. С 2010 года в 10 раз выросло число легальных таксистов. Максим Лискутов Заместитель мэра по транспортным вопросам

Сейчас количество выданных лицензий составляет 74 тысячи. Скорость подачи такси за шесть лет выросла более чем в 4 раза. Если в 2010 году машину приходилось ждать в среднем полчаса, то сейчас — 7 минут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сервисы каршеринга выведут на улицы еще 1,5 тысячи машин Столичные операторы каршеринга планируют выводить на улицы Москвы до 1,5 тысяч машин в год. «Коллеги нам заявляют, что они будут развиваться с ритмом 1000−1500 в год», — сказал Лискутов. За пять лет в Москве число каршеринговых машин должно достигнуть 10 тысяч. Это, по мнению чиновника, необходимое для столицы количество общественных автомобилей. На вопрос, придут ли в Москву новые игроки, заммэра ответил, что этого пока не ожидается. «Пять уже достаточно много, честно говоря», — сказал Ликсутов, добавив, что в городах, где такая система давно работает, обычно действуют три-пять операторов. Тем не менее новому оператору будут только рады, уточнил он.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Парковка будет дорожать И наконец, ложка дегтя. Уже в следующем месяце столичные власти могут вернуться к повышению стоимости платной парковки. Говоря о загруженности улиц, Ликсутов еще раз напомнил о выводах экспертов, что 15 процентов парковочных мест должны быть свободны всегда.

Читайте также В Москве автомобили с заклеенными номерами будут эвакуироваться

«Если этих мест не будет, то мы к этому вопросу вернемся, — отметил чиновник. — В феврале-марте можно к этому вопросу вернуться». Он подчеркнул, что несмотря на постоянное повышение стоимости парковки, Москва остается одним из самых дешевых в этом отношении мегаполисов. Над проблемой парковок ломают голову во всем мире, предлагая различные варианты. Так, в некоторых городах США стоимость стоянки возрастает по мере ее загруженности. То есть меньше всего платит водитель, занявший первое место на парковке, больше всего — припарковавшийся последним. Ликсутов поспешил успокоить журналистов: применительно к Москве такая практика не рассматривается.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы