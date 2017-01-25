Дорожные перспективы
Власти рассказали о транспортном будущем Москвы, эксперт оценил итоги минувшего года.
Власти рассказали о транспортном будущем Москвы, эксперт оценил итоги минувшего года.
В прошлом году москвичи стали меньше стоять в пробках, стало меньше ДТП, кольцевая линия разгрузилась на 15 процентов за счет запуска МЦК. По словам заместителя мэра по транспортным вопросам Максима Ликсутова, в 2017-м город ждут и другие позитивные изменения — на линии выйдут новый поезд метро «Москва» и трамваи нового поколения, станет больше автомобилей каршеринга, начнется работа по созданию почти 100 километров новых выделенных полос.
Вместе с тем, будут и неприятные сюрпризы: власти скоро вернутся к вопросу повышения стоимости платной парковки. О чем еще рассказал журналистам Rambler&Co заммэра — в материале МОСЛЕНТЫ.
Разгрузка кольцевой ветки
Запуск МЦК значительно разгрузил Кольцевую линию метрополитена. Как отметил Ликсутов, руководство транспортного блока столицы и РЖД даже не ожидали, что новый вид транспорта окажется столь популярным.
У нас разгрузилась почти на 15 процентов Кольцевая линия метро. Мы не рассчитывали, что столько пассажиров придут так быстро. Это 310 тысяч пассажиров в день.
Этого уровня планировалось достичь только в 2017 году, отметил он.
В ближайшее время начнется реализация следующих этапов развития МЦК, к которым собирались приступить лишь в 2018 году. Среди них — уменьшение интервалов в часы пик с шести до четырех минут, увеличение места в проходах (для этого будет реализована схема расположения кресел 2+2 вместо 2+3, что добавит 15 процентов стоячих мест) и увеличение составов на два вагона (до семи).
Московское центральное кольцо открыли для пассажиров в сентябре 2016 года. С начала 2017 года МЦК уже воспользовались 1,5 миллиона пассажиров. Ожидаемый пассажиропоток за весь 2017 год — около 90 миллионов человек.
Автомобилисты выбирают общественный транспорт
Еще один важный показатель: годовой пассажиропоток экономически активных граждан с 2010 года вырос на 63 процента, или на 1,5 миллиарда поездок. Ликсутов пояснил, что экономически активные пассажиры — «это мы с вами», то есть люди, не пользующиеся льготами и зачастую имеющие возможность передвигаться на личном автомобиле. Однако они выбирают метро и другой общественный транспорт.
Увеличение пассажиропотока, по мнению заммэра, говорит о том, что появление еще одного миллиона новых автомобилей «не значит, что ими пользуются каждый день, в утренний и вечерний часы пик».
Такси будут только желтыми
Уже в следующем году в Москве все такси станут желтого цвета. «К июлю 2018 года в Москве будут только желтые машины. Имеются в виду машины тех таксомоторных компаний, которые зарегистрированы в Москве», — отметил Ликсутов.
В Москве самый большой и самый молодой парк такси в Европе. С 2010 года в 10 раз выросло число легальных таксистов.
Сейчас количество выданных лицензий составляет 74 тысячи. Скорость подачи такси за шесть лет выросла более чем в 4 раза. Если в 2010 году машину приходилось ждать в среднем полчаса, то сейчас — 7 минут.
Сервисы каршеринга выведут на улицы еще 1,5 тысячи машин
Столичные операторы каршеринга планируют выводить на улицы Москвы до 1,5 тысяч машин в год. «Коллеги нам заявляют, что они будут развиваться с ритмом 1000−1500 в год», — сказал Лискутов.
За пять лет в Москве число каршеринговых машин должно достигнуть 10 тысяч. Это, по мнению чиновника, необходимое для столицы количество общественных автомобилей.
На вопрос, придут ли в Москву новые игроки, заммэра ответил, что этого пока не ожидается. «Пять уже достаточно много, честно говоря», — сказал Ликсутов, добавив, что в городах, где такая система давно работает, обычно действуют
Парковка будет дорожать
И наконец, ложка дегтя. Уже в следующем месяце столичные власти могут вернуться к повышению стоимости платной парковки. Говоря о загруженности улиц, Ликсутов еще раз напомнил о выводах экспертов, что 15 процентов парковочных мест должны быть свободны всегда.
«Если этих мест не будет, то мы к этому вопросу вернемся, — отметил чиновник. — В
Он подчеркнул, что несмотря на постоянное повышение стоимости парковки, Москва остается одним из самых дешевых в этом отношении мегаполисов. Над проблемой парковок ломают голову во всем мире, предлагая различные варианты. Так, в некоторых городах США стоимость стоянки возрастает по мере ее загруженности. То есть меньше всего платит водитель, занявший первое место на парковке, больше всего — припарковавшийся последним.
Ликсутов поспешил успокоить журналистов: применительно к Москве такая практика не рассматривается.
Зачем это надо?
Не все впечатляющие цифры были озвучены на
Кроме того, количество ДТП в 2016 году достигло рекордно малых значений за 7 лет. Снижение этого показателя по сравнению с 2010 годом составило 46 процентов — 329 тысяч аварий в прошлом году против 609 тысяч ДТП в 2010-м. При этом средняя скорость движения автопотока на улицах Москвы увеличилась с 45 километров в час в 2010 году до 51 километра в час в 2016 году, рост — 13 процентов.
Мы попросили прокомментировать эти результаты Директора института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина.
—Мы стали гораздо меньше стоять в пробках, скорость движения выросла, количество ДТП уменьшилось. Что помогло этого добиться?
Действительно, по аварийности, особенно если брать ретроспективу лет 10−15, в Москве наблюдается очень заметное улучшение. Стали ли мы быстрее ездить? Ответ зависит от методики измерения, но центр города, по крайней мере, теперь гораздо доступнее.
За счет чего достигнуто? Все, в
—А что за действия транспортной администрации?
Многое, например платная парковка, в центре пространство было перераспределено в пользу пешеходов, что в целом правильно и соответствует различным исследованиям в этой области. Спрос и предложение немножко улучшился, и вот результат. А еще гораздо более плотным и толковым стал мониторинг нашего с вами транспортного поведения.
—Мониторинг — это что например?
Камер в Москве теперь тысячи. Вот они, например. В принципе, вся эта служба в Москве работает, и ее оснащение за последние 4−5 лет изменилось кардинально, просто революция случилась. Соответственно, наше с вами транспортное поведение стало чуть более осторожным, разумным. Все это вместе дало определенный результат.
Конечно, до транспортного счастья в Москве еще как до Китая пешком, но то, что ситуация улучшилась — да, конечно, это есть.
—В отчете отмечен очень высокий рост количества экономически активных пассажиров на общественном транспорте, особенно наземном. То есть люди, которые способны купить себе машину, сознательно отказываются от поездок на ней?
Абсолютно верно. Люди, которые не просто способны, но и наверняка уже купили машину, активнее пользуются общественным транспортом. Почему? Например, у нас сильно прибавилось качественного общественного транспорта. И здесь, конечно, самый яркий эпизод всех последних 80 лет, со времен пуска первой линии метро — это пуск МЦК. Грандиозное событие. Ну и прибавились новые станции метро там, где их еще вчера не было. Теперь люди, живущие в этих районах, подумали — а чего я буду в
—И что, думаете, у нас половина населения перейдет скоро на автобусы?
Господь с вами! У нас ежедневные поездки на общественном транспорте составляют 80 процентов от всех поездок, а поездки на автомобиле — 20. Так что половина очень давно пересела! Пропорция меняется, но цифры примерно такие остаются.
Владимир Шумаков, Ксения Рязанцева