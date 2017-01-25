Эксперт: Египет не откроют, а Турция стала менее интересна уральцам

«Информации о возобновлении полетов в Египет нет. Прогнозируется в ближайшее время налаживание авиасообщения с Каиром. Но это не решает проблему возобновления сотрудничества, потому что Каир как туристический центр — это не массовое направление, он нам несильно интересен», — рассказал Накануне.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Что касается Турции, то планируется, что туда будут летать от шести до десяти авиакомпаний только из аэропорта «Кольцово». Направление станет лидирующим или окажется в их числе. Но такое количество уральцев, как это было в 2013—2014 годах, не посетит страну.

По словам Михаила Мальцева, это невозможно по двум причинам: во-первых, из-за общеэкономических условий не будет большого количества отдыхающих за рубежом, во-вторых, у жителей региона появились новые предпочтения.

По прогнозам эксперта, большой спрос по-прежнему сохранится на Болгарию и Кипр. Российский юг был исключительно популярен в прошлые два сезона, и это не должно измениться в 2017 году, полагает эксперт.

Регина Мусина.