Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Топ самых полезных видов мяса
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
13:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Эксперт: Египет не откроют, а Турция стала менее интересна уральцам

Летом этого года Турция станет одним из ключевых направлений отдыха, но не в тех объемах, которые были раньше. Такую ситуацию прогнозируют эксперты. При этом, до сих пор неизвестно, когда станут возможны полеты в Египет.

«Информации о возобновлении полетов в Египет нет. Прогнозируется в ближайшее время налаживание авиасообщения с Каиром. Но это не решает проблему возобновления сотрудничества, потому что Каир как туристический центр — это не массовое направление, он нам несильно интересен», — рассказал Накануне.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Что касается Турции, то планируется, что туда будут летать от шести до десяти авиакомпаний только из аэропорта «Кольцово». Направление станет лидирующим или окажется в их числе. Но такое количество уральцев, как это было в 2013—2014 годах, не посетит страну.

По словам Михаила Мальцева, это невозможно по двум причинам: во-первых, из-за общеэкономических условий не будет большого количества отдыхающих за рубежом, во-вторых, у жителей региона появились новые предпочтения.

По прогнозам эксперта, большой спрос по-прежнему сохранится на Болгарию и Кипр. Российский юг был исключительно популярен в прошлые два сезона, и это не должно измениться в 2017 году, полагает эксперт.

Регина Мусина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Опорный вуз": ректор Тюменского индустриального института отправлен под домашний арест
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь