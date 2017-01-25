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13:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Кантемировке построят спорткомплекс за 311 млн рублей

ФОК обещают сдать в эксплуатацию в конце 2017 года.

В Кантемировке на улице Парковой построят новый спорткомплекс площадью более 1,6 тыс. кв. м с прилегающей территорией — более 6,4 тыс. кв. м. Представители строительной фирмы из Россоши начали подготовку площадки в понедельник, 23 января.

Спорткомплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий спортивным и оздоровительным плаванием, обучению плаванию детей и взрослых. В нем установят два бассейна: детский и взрослый.

До конца января в Кантемировке должны расчистить площадку от снега и растительности. Это позволит в кратчайшие сроки приступить к разбивке осей фундамента.

Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют возвести до конца 2017 года по целевой программе «Газпром-детям». Максимальная стоимость контракта составит 311,38 млн рублей.

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