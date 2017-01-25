В Кантемировке построят спорткомплекс за 311 млн рублей
ФОК обещают сдать в эксплуатацию в конце 2017 года.
ФОК обещают сдать в эксплуатацию в конце 2017 года.
В Кантемировке на улице Парковой построят новый спорткомплекс площадью более 1,6 тыс. кв. м с прилегающей территорией — более 6,4 тыс. кв. м. Представители строительной фирмы из Россоши начали подготовку площадки в понедельник, 23 января.
Спорткомплекс предназначен для проведения
До конца января в Кантемировке должны расчистить площадку от снега и растительности. Это позволит в кратчайшие сроки приступить к разбивке осей фундамента.