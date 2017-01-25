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13:21 (мск)

Какой вы студент?

25 января — праздник студентов, Татьянин день. Он объединяет всех — от бездельников до зубрилок.

А какой образ учащегося подходит вам?

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