Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым

Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Монумент планируется установить к 100-летию Великой российской революции 1917 года.

«Самый масштабный проект, который мы реализуем в этом году — памятник Примирения на полуострове Крым в городе Керчи», — сказал Кононов.

По его словам, недавно власти Керчи согласовали окончательное место для установки памятника — он будет встречать гостей, следующих на полуостров по Крымскому мосту.

«Это 250−300 метров от вхождения строящегося моста на полуостров, место просматривается изумительно. С архитектурной точки зрения место идеальное. Мы провели два этапа конкурса, проектом займутся молодые авторы под руководство заслуженного художника РФ Андрея Ковальчука», — добавил Кононов.

Он также отметил, что РВИО сегодня представлено в 83 из 85 субъектов РФ, оно объединяет более 5 тысяч энтузиастов по всей стране.