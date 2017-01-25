Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Основным проектом Российского
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Основным проектом Российского
Об этом в ходе видеомоста
Монумент планируется установить к 100-летию Великой российской революции 1917 года.
«Самый масштабный проект, который мы реализуем в этом году — памятник Примирения на полуострове Крым в городе Керчи», — сказал Кононов.
По его словам, недавно власти Керчи согласовали окончательное место для установки памятника — он будет встречать гостей, следующих на полуостров по Крымскому мосту.
«Это 250−300 метров от вхождения строящегося моста на полуостров, место просматривается изумительно. С архитектурной точки зрения место идеальное. Мы провели два этапа конкурса, проектом займутся молодые авторы под руководство заслуженного художника РФ Андрея Ковальчука», — добавил Кононов.
Он также отметил, что РВИО сегодня представлено в 83 из 85 субъектов РФ, оно объединяет более 5 тысяч энтузиастов по всей стране.
По информации