В Воронеже более половины домов с опасными крышами очистили от сосулек

Воронежцы сняли работу коммунальщиков на видео и выложили его в городскую группу в соцсети. Горожане ответили «ювелирную работу» сотрудников комбината благоустройств, которые спиливали сосульки инструментами.

Коммунальщики очистили от снега, наледи и сосулек 1,5 тыс. крыш в Воронеже к среде, 25 января. Управляющие компании привлекли к работе 130 человек и 24 единица спецтехники, сообщила пресс-служба мэрии. Всего в городе 2,5 тыс. многоэтажек с опасными кровлями.

Специалисты мэрии напомнили, что в случае образования на домах снежных навесов и наледей необходимо обратиться в свою управляющую компанию или управу района.

Контекст Прокуратура Центрального района Воронежа потребовала у глав социальных учреждений принять меры по очистке крыш домов и стен от наледи. Сотрудники надзорного органа возбудили административные дела в отношении должностных лиц управляющих компаний, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 23 января. Коммунальщиков заподозрили в несоблюдении правил благоустройства территорий.

Ранее губернатор Алексей Гордеев назвал ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже неудовлетворительной. Он поручил «поднять все резервы», в том числе в управляющих компаниях, чтобы за несколько дней вычистить город.

Зимой-2017 лед от падения сосулек в Воронежской области пострадали шесть человек.