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13:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец убил соседку из-за золотого кольца

Убийца настолько сильно хотел завладеть украшением, что отсек жертве палец.

Житель Кемеровской области убил соседку из-за золотого кольца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, происшествие случилось в ночь на 11 января. Мужчина пошел к соседке с молотком, намереваясь завладеть кольцом. Он несколько раз ударил 63-летнюю женщину по голове, отчего та потеряла сознание. 30-летний мужчина попытался снять кольцо с пальца жертвы, но у него ничего не получилось. Тогда он при помощи молотка и ножниц отрубил палец и скрылся с места преступления. Кольцо он тут же сдал в ломбард. Через какое-то время потерпевшая женщина очнулась и смогла доползти до квартиры соседа. Сил ей хватило, только чтобы позвонить в дверь. Когда обвиняемый открыл дверь, женщина ввалилась внутрь и умерла. Примечательно, что мужчина сам вызвал «скорую» и полицию. Сначала он пытался соврать, но позже стал путаться в показаниях и сознался в преступлении. В квартире был обнаружен кусок молотка, который он пытался сжечь.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В его отношении возбуждено уголвоное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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