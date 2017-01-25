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14:18 (мск), источник: VN.RU

Детские технопарки созданы в Новосибирской области

В регионе формируется система непрерывного инженерного образования. Этому способствует создание сети детских технопарков, специализированных классов в школах и подготовка в колледжах по мировым стандартам WorldSkills.

Дети-предприниматели

В 2015 году в Новосибирской области была принята программа реиндустриализации экономики. Но кто будет трудиться на предприятиях, производящих инновационную продукцию, кто будет ее разрабатывать?

— Формирование личности инженера должно начинаться с детского сада, продолжаться в школе, колледже, вузе и на предприятии, — говорит министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов. — Сегодня в региональном проекте «Специализированные классы» участвуют 14 муниципальных образований Новосибирской области и 68 школ, лицеев и гимназий. Всего таких классов 240, 108 из них инженерные. Причем последние тоже имеют специализацию. Это инженерно-технологические, инженерно-исследовательские, био- и агротехнологические классы. Во многом благодаря такому подходу в последние годы все больше ребят сдают ЕГЭ по физике, химии, биологии, информатике.

Кроме того, уже действуют два детских технопарка: один на базе Академпарка, один — на базе биотехнопарка в Кольцово. Подобные центры созданы в Баганском, Карасукском и Купинском районах. В таких технопарках школьников учат изобретать и проектировать, дают им азы экономики и предпринимательства. То есть будущие разработчики инноваций учатся реализовывать свои идеи на практике и управлять ими. Более того, уже есть примеры действующих школьных предприятий, причем в глубинке. Так, в селе Андреевка Баганского района действует фирма «Витагро-В», которая выращивает и реализует грибы вешенки.

По мировым стандартам

Компетенции юных изобретателей и предпринимателей настолько высоки, что в прошлом году по результатам участия школьников в чемпионате JuniorSkills Новосибирская область заняла первое командное место, а в III Национальном чемпионате WorldSkills Hi-­Tech 2016 — вто­рое.

Напомним, что WorldSkills — это международное движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, подготовку высококвалифицированных кадров. В нем активно участвуют многие новосибирские колледжи. Стандарты WorldSkills требуют высокого уровня от преподавателей, которые готовят молодых профессионалов. На базе строительно-монтажного колледжа и колледжа имени Покрышкина созданы специализированные центры подготовки (больше за Уралом ничего подобного нет). Более 700 человек уже прошли в них переподготовку.

— В прошлом году российская команда заняла первое место в европейском чемпионате WorldSkills, в нее входили двое новосибирцев — Никита Лазурин из строительно-монтажного техникума и Екатерина Юганова из колледжа легкой промышленности, — рассказывает Алексей Лейбов, директор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования», руководитель регионального координационного центра WorldSkills. — Можно сказать, что подготовка кадров для инновационной экономики сегодня ведется на уровне мировых стандартов. Кроме того, сейчас идет внедрение практики демонстрационных экзаменов для студентов колледжей по стандартам WorldSkills. Ближайший из них состоится в начале февраля.

Прорывные проекты НГУ

Подготовка кадров для инновационной экономики активно ведется и во многих новосибирских вузах, в первую очередь, конечно, в НГУ.

— Наш университет всегда давал образование через генерацию новых знаний, — подчеркивает ректор НГУ доктор физико-математических наук Михаил Федорук. — Еще со времен академика Лаврентьева университет тесно сотрудничал с академическими институтами СО РАН и различными промышленными предприятиями. Сегодня вуз остается кузницей кадров для фундаментальной науки. Около 70 процентов выпускников НГУ идут работать в академические институты, 30 процентов — в наукоемкий бизнес. Примерно 80 процентов сотрудников ведущих IT-ком­паний — наши выпускники.

Сегодня студенты и преподаватели университета реализуют ряд проектов, которые без преувеличения можно назвать прорывными. Это, например, бор-нейтронозахватная терапия онкозаболеваний. С ее помощью можно успешно лечить злокачественные опухоли мозга, которые раньше считались неизлечимыми. Здесь же разработан метод катализа для глубокой нефтепереработки, который позволит российским нефтеперерабатывающим предприятиям обойтись без импортных катализаторов. Таких примеров можно привести много, поэтому НГУ является участником Национальной технологической инициативы — программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 4 от 25 января 2017 года.

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