Главный художник посулила Красноярску новую иллюминацию и памятники на набережной

Напомним, Прибыльнову прочили на пост главного художника города еще в 2015 году, после того как губернатор Виктор Толоконский впервые заявил о необходимости введения такой должности. Она сообщила сегодня, что именно тогда она впервые приехала в Красноярск.

«Я влюбилась в Красноярск с первого посещения, — поделилась Прибыльнова. — Невозможно в Красноярск не влюбиться — такая красота, этот ландшафт завораживающий, Енисей, это просто что-то. На меня этот простор огромное впечатление произвел. Несколько дней гуляла по набережной, потом пошла поглубже, и сразу родилась мечта — стать жителем Красноярска».

Наталия Прибыльнова живет в Красноярске с апреля 2016 года. За это время она успела изучить город и его недостатки. «Проблемы общие, как у всех крупных городов. Это визуальная замусоренность: фасады, на которых размещены баннеры, неприглядного вида временные сооружения, особенно на центральных улицах», — отметила специалист.

По ее словам, к рекламным конструкциям в Красноярске предъявляются достаточно мягкие требования.

«Это в силах администрации — ужесточить требования, тогда и подход другой будет», — подчеркнула Прибыльнова.

Главный художник посулила городу много перемен:

«Во многих городах нельзя размещать кондиционеры на главных фасадах, а там, где можно, они размещаются в определенных осях, а не выглядят так ужасно. Нельзя остеклять лоджии на центральных улицах так, как человеку захочется — с цветным остеклением, с увеличением размеров. Если правила будут — будут прецеденты по привлечению к ответственности, жители будут понимать степень серьезности».

Праздничную иллюминацию в центре города Наталия Прибыльнова назвала несовременной: «Не хочу никого обидеть, но она архаична. Десять лет назад она была вполне приемлема, но технологии идут вперед. Естественно, нужно более тонко к этому подходить, тем более что это центральный проспект города».

На набережной Прибыльнова предложила установить памятники: «Здесь должен быть дополнительный образовательный ресурс. Если там появятся объекты городской скульптуры, иллюстрирующие историю города, к примеру, это будет очень интересно».

Еще одна проблема города, которую отметила главный художник, — скрытые за вывесками мемориальные доски: «Их искать надо — так не должно быть. И вообще, должна быть концепция по размещению объектов монументально-декоративного искусства в городе на 50 лет вперед».

При благоустройстве спальных и отдаленных районов города Прибыльнова планирует советоваться с жителями районов по благоустройству. «Есть места злачные, куда не хочется гостей пускать, но которые в первую очередь требуют к себе повышенного внимания», — добавила специалист.