Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Топ самых полезных видов мяса
Знаменитый фильм запрещен в Сингапуре и на Филиппинах уже 28 лет
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
14:15 (мск), источник: Newslab.ru

Главный художник посулила Красноярску новую иллюминацию и памятники на набережной

Наталия Прибыльнова, которая стала победителем конкурса на должность главного художника Красноярска, сегодня встретилась с местными журналистами и рассказала о том, что планирует исправить в оформлении города.

Напомним, Прибыльнову прочили на пост главного художника города еще в 2015 году, после того как губернатор Виктор Толоконский впервые заявил о необходимости введения такой должности. Она сообщила сегодня, что именно тогда она впервые приехала в Красноярск.

«Я влюбилась в Красноярск с первого посещения, — поделилась Прибыльнова. — Невозможно в Красноярск не влюбиться — такая красота, этот ландшафт завораживающий, Енисей, это просто что-то. На меня этот простор огромное впечатление произвел. Несколько дней гуляла по набережной, потом пошла поглубже, и сразу родилась мечта — стать жителем Красноярска».

Наталия Прибыльнова живет в Красноярске с апреля 2016 года. За это время она успела изучить город и его недостатки. «Проблемы общие, как у всех крупных городов. Это визуальная замусоренность: фасады, на которых размещены баннеры, неприглядного вида временные сооружения, особенно на центральных улицах», — отметила специалист.

По ее словам, к рекламным конструкциям в Красноярске предъявляются достаточно мягкие требования.

«Это в силах администрации — ужесточить требования, тогда и подход другой будет», — подчеркнула Прибыльнова.

Главный художник посулила городу много перемен:

«Во многих городах нельзя размещать кондиционеры на главных фасадах, а там, где можно, они размещаются в определенных осях, а не выглядят так ужасно. Нельзя остеклять лоджии на центральных улицах так, как человеку захочется — с цветным остеклением, с увеличением размеров. Если правила будут — будут прецеденты по привлечению к ответственности, жители будут понимать степень серьезности».

Праздничную иллюминацию в центре города Наталия Прибыльнова назвала несовременной: «Не хочу никого обидеть, но она архаична. Десять лет назад она была вполне приемлема, но технологии идут вперед. Естественно, нужно более тонко к этому подходить, тем более что это центральный проспект города».

На набережной Прибыльнова предложила установить памятники: «Здесь должен быть дополнительный образовательный ресурс. Если там появятся объекты городской скульптуры, иллюстрирующие историю города, к примеру, это будет очень интересно».

Еще одна проблема города, которую отметила главный художник, — скрытые за вывесками мемориальные доски: «Их искать надо — так не должно быть. И вообще, должна быть концепция по размещению объектов монументально-декоративного искусства в городе на 50 лет вперед».

При благоустройстве спальных и отдаленных районов города Прибыльнова планирует советоваться с жителями районов по благоустройству. «Есть места злачные, куда не хочется гостей пускать, но которые в первую очередь требуют к себе повышенного внимания», — добавила специалист.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярец прославился в сети благодаря сходству с Гарри Поттером
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Песков прокомментировал прослушку ФБР российского посла
Число погибших в итальянском отеле выросло до 24 человек
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь