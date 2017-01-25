Завораживающая выставка «Под знаком Огненного петуха» открылась в Иркутске в усадьбе Сукачева сегодня, 25 января. В экспозиции представлено более 100 экспонатов из фондов Иркутского областного художественного музея, которые объединены общей темой — Новый год по восточному календарю.

Посетители смогут увидеть скульптуры и статуэтки из Германии, Дании, Японии, Китая, России, изображающие животных, символизирующих 12-летний цикл восточного календаря. Экспонаты выполнены из бронзы, камня, керамики, кости и других материалов в различных техниках и стилях. Часть работ создана неизвестными авторами два-три столетия назад. Среди современных имен — Даши Намдаков, Дмитрий Будажабэ, Петр Гармаев, Гэсэр Зодбоев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу музея.