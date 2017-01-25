В Симферополе новогодние елки переработают в щепу или скормят животным в зооуголке

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал начальник департамента городского хозяйства Симферопольской администрации Андрей Демин.

«Елки принимают для кормления зверей в Симферопольском зооуголке. Но все жители елки несут на контейнерные площадки. Двум МУПам дано указание собирать ели и с помощью установок перерабатывать в щепу. Думаю, что в течение недели мы все елочки переработаем. Щепу можно в тот же зоопарк передать или использовать для благоустройства. Установки запущены и с сегодняшнего дня начинается переработка», — сообщил Андрей Демин.

На щепу пойдут даже те ели, которые симферопольцы вынесут к 8 марта или Первомаю — установки все еще будут работать.

«Установки будут и дальше работать. Мы же будем заниматься весенней подрезкой деревьев и в связи с тем, что сейчас мусорный полигон у нас очень далеко и возить туда ветки нерентабельно, поэтому первые месяцы весны мы сможем перерабатывать и елки», — заверил Андрей Демин.

В симферопольском зооуголке Детского парка с главой жилдепартамента города абсолютно солидарны: елки там готовы принимать. Их с большим удовольствием едят местные парнокопытные.

«Мы готовы принимать елки. Стволы от елок пойдут на топку в теплицу, а хвоя пойдет на корм и подстилку животным. Все копытные животные хвою едят: верблюды, олени, козы, бараны. Это как дополнительный корм. Летом мы даем им ветки с листвой. Они с удовольствием их едят», — рассказал директор Детского парка Александр Шабанов.

Как рассказали РИА Новости (Крым) в администрации Симферополя, на щепу пойдет и «Вологодская ель», которая ехала в Крым из Тотьмы 2400 километров.