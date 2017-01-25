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14:33 (мск), источник: Ежедневник.by

Минздрав: случаи анафилактического шока не связаны с качеством лекарств

Случаи анафилактического шока, вероятнее всего, не связаны с качеством лекарственного препарата, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Источник: РИА "Новости"

По словам Дмитрия Пиневича, опыт, в том числе мировой, свидетельствует, что, как правило, это является индивидуальной аллергической реакцией на применение тех или иных препаратов. Минздрав практически на 100% уверен, что качество лекарственных препаратов после проверки будет признано соответствующим, сообщает БЕЛТА.

В то же время Минздрав письмом рекомендовал ограничить применение парентеральных антибактериальных средств — пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Эти лекарства и способ введения — внутримышечно или тем более внутривенно — свидетельствуют о тяжести заболевания, в таких случаях пациент должен быть госпитализирован. Отдавать предпочтение необходимо таблетированным формам приема антибиотиков, которых достаточно в аптеках. Это определено приказами Минздрава, принятыми еще в 2014 и 2015 годах. Ими регламентировано лечение острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхолегочной системы.

Что касается аллергии на антибиотики, такие реакции были всегда. Доля «Цефтриаксона» в антибиотикотерапии составляет около 35−40%, именно поэтому на данный препарат встречается гораздо больше осложнений. Минздрав приостановил использование серий антибиотика, при введении которого регистрировались реакции в виде анафилактического шока.

Сейчас проверяется качество препарата в соответствии с законодательством. Дмитрий Пиневич отметил, что в прессе муссируется тема использования «Цефтриаксона» совместно с лидокаином, мол, именно последний мог спровоцировать реакцию в виде анафилактического шока. Минздрав не имеет информации, что именно комбинация «Цефтриаксона» и лидокаина несет нежелательный вред. Лидокаин применяется достаточно широко — в стоматологии, гинекологии. Отдельно на него аллергических реакций нет. Вместе с тем практика разведения антибиотика лидокаином и другими анестетиками приостановлена.

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