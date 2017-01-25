Песков: Дело воспитателя Чудновец не осталось без внимания

Ситуация с воспитательницей из Екатеринбурга Евгенией Чудновец, приговоренной к пяти месяцам лишения свободы за репост в соцсети видеозаписи, в которой суд признал «детскую порнографию», не осталась без внимания. Об этом заявил 25 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что случай — не простой, однако тема не осталась без внимания. В настоящее время в ситуации разбираются, добавил Песков.

Напомним, суд признал педагога из Курганской области Евгению Чудновец, работавшую в детском саду Екатеринбурга, виновной в распространении детской порнографии. На своей странице в соцсети женщина опубликовала ролик, изображающий обнаженного мальчика. Действие происходило в туалете детского лагеря, воспитанник которого, как следовало из ролика, подвергался издевательствам. Чудновец пояснила, что хотела привлечь внимание к вопиющей ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В защиту Евгении Чудновец выступили депутаты, общественные деятели и уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Кроме того, на 3 февраля намечен митинг в поддержку педагога в городе Кургане.