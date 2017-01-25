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14:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Урал скуют 40-градусные морозы

Грядущей ночью.

Источник: УралИнформБюро

На Урал надвигаются 40-градусные морозы. Ночью 26 января 2017 года температура воздуха в Пермском крае и Свердловской области опустится до минус 35−40 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Экстремальные температуры зацепят север и восток Прикамья, в Свердловской области подморозит в низинах.

Днем 26 января погода сжалится над уральцами — столбик термометра поднимается до минус 20. К выходным потеплеет до минус 10 градусов. Существенных осадков не ожидается.

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