Ольга Рыхлова возглавила нижегородский Союз дизайнеров

Ольга Рыхлова возглавила нижегородское отделение Союза дизайнеров России, сообщил кандидат философских наук, член правления союза Сергей Поднебеснов.

По его словам, кандидатура Ольги Рыхловой была поддержана большинством голосов на общем собрании регионального отделения Союза дизайнеров России.

«Ольга Рыхлова всегда активно участвовала в организации наших мероприятий, и за последнее время она как дизайнер очень выросла профессионально, — отметил Сергей Поднебеснов. — Я уверен, что она справится с руководством нашей организацией».

Напомним, в 2016 году Ольга Рыхлова стала официальным дизайнером российской делегации на конкурсе «Миссис Земной шар», который прошел в Китае. Нижегородка Юлия Ступишина на этом конкурсе завоевала звание первой вице-миссис.