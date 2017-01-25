Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Любители кофе живут дольше остальных
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
10«Бегущий огонь»
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Ольга Рыхлова возглавила нижегородский Союз дизайнеров

Решение было принято на общем собрании регионального отделения Союза дизайнеров России.

Ольга Рыхлова возглавила нижегородское отделение Союза дизайнеров России, сообщил кандидат философских наук, член правления союза Сергей Поднебеснов.

По его словам, кандидатура Ольги Рыхловой была поддержана большинством голосов на общем собрании регионального отделения Союза дизайнеров России.

«Ольга Рыхлова всегда активно участвовала в организации наших мероприятий, и за последнее время она как дизайнер очень выросла профессионально, — отметил Сергей Поднебеснов. — Я уверен, что она справится с руководством нашей организацией».

Напомним, в 2016 году Ольга Рыхлова стала официальным дизайнером российской делегации на конкурсе «Миссис Земной шар», который прошел в Китае. Нижегородка Юлия Ступишина на этом конкурсе завоевала звание первой вице-миссис.

Ольга Рыхлова окончила Волго-Вятскую академию государственной службы, стажировалась в Лондоне и Осло. Член Союза дизайнеров России с 2010 года, дизайнер интерьеров, fashion-дизайнер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Песков прокомментировал прослушку ФБР российского посла
Число погибших в итальянском отеле выросло до 24 человек
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь