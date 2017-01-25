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15:22 (мск), источник: Meduza

«Контейнер года по версии Time»: пользователи твиттера фотошопят мусорный бак, похожий на Трампа

Британский юмористический сайт The Poke опубликовал фотографию парижского мусорного контейнера, который похож на президента США Дональда Трампа.

Читатели The Poke принялись фотошопить контейнер, сопровождая картинки хэштегом «Приключения Дональда Контейнера».

Дональд Контейнер бежит строить стену во вселенной игры Minecraft.

Дональд Контейнер и сотрудники администрации президента.

Владимир Путин катает Дональда Контейнера на лошади.

Аккаунт президента в твиттере.

Контейнер года по версии журнала Time.

На Дональда Контейнера напал орел.

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