Волонтеры в Челябинске спасли и передали в приют 17 кошек

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Волонтеры-зоозащитники спасли в Челябинске из квартиры умершей хозяйки 17 кошек и передали их в частный приют для животных «Наш дом». Сейчас всех животных поместили на карантин, сообщила ТАСС хозяйка приюта Полина Кефер.

«В Челябинске волонтеры спасли 17 кошек из квартиры их умершей хозяйки. С разрешения единственной родственницы покойной их отловили и привезли к нам в приют. Сейчас кошки находятся на карантине», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, карантин продлится один месяц. После этого для всех спасенных здоровых кошек будут искать новых хозяев. «Если бы кошек не приняли мы или другой приют, то их могли попросту усыпить», — добавила Кефер.

Частный приют для животных «Наш дом» работает в Челябинске с 2010 года. На текущий момент в нем содержится 72 животных, большинство из которых собаки.