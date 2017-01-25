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14:38 (мск), источник: Newslab.ru

Население Красноярского края за год приросло на 9300 человек

В том числе на 4 589 человек — за счет естественного прироста населения и на 4 711 человек — за счет миграционного.

По предварительной оценке Красноярскстата, на 1 января текущего года численность постоянного населения Красноярского края составила 2 875 790 человек, в том числе 2 220 245 человек проживают в городской местности и 655 545 — в сельской местности.

За год число жителей увеличилось на 9 300 человек, в том числе на 4 589 человек — за счет естественного прироста населения и на 4 711 человек — за счет миграционного.

В Красноярске сосредоточено 37,7% общей численности населения региона, что соответствует 1 083 865 человек, из них 856 человек проживает в сельской местности — в деревне Песчанка.

Красноярский край стал лидером по показателям постоянной численности населения среди регионов Сибири, на втором месте — Новосибирская область, где численность населения за год увеличилась на 18 465 человек и на начало текущего года достигла 2 780 702 человек. На третьем месте — Кемеровская область, где численность постоянного населения за год сократилась на 8 223 человека и составила 2 709 404 человека.

По естественному приросту населения в округе Республика Бурятия, где это показатель составил 5 126 человек, по миграционному приросту — Новосибирская область (15 664 человека). Максимальная естественная убыль населения зафиксирована в Кемеровской области — 6 113 человек, наибольший миграционный отток — в Иркутской области (7 019 человек).

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