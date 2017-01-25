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14:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти Новосибирска запустили опрос о пешеходной зоне на улице Ленина

Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать часть улицы Ленина в Новосибирске пешеходной в летний период.

Власти Новосибирска запустили опрос о пешеходной зоне на улице Ленина, об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать часть улицы Ленина в Новосибирске пешеходной в летний период.

«Я ставлю задачу проработать вопрос о создании пешеходной зоны, временно, только в летний период и только в выходные дни на улице Ленина в Центральном округе», — заявил Локоть на расширенном аппаратном совещании в мэрии.

Также Локоть предложил создать концепцию формирования праздничного освещения в городе и программу развития зеленых зон.

Сегодня на муниципальном портале Новосибирска запущено голосование о целесообразности такого нововведения. Выразить своё мнение можно по ссылке.

Голосование продлится до 14 февраля.

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