Власти Новосибирска запустили опрос о пешеходной зоне на улице Ленина
Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать часть улицы Ленина в Новосибирске пешеходной в летний период.
Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать часть улицы Ленина в Новосибирске пешеходной в летний период.
Власти Новосибирска запустили опрос о пешеходной зоне на улице Ленина, об этом сообщает
Напомним накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать часть улицы Ленина в Новосибирске пешеходной в летний период.
«Я ставлю задачу проработать вопрос о создании пешеходной зоны, временно, только в летний период и только в выходные дни на улице Ленина в Центральном округе», — заявил Локоть на расширенном аппаратном совещании в мэрии.
Также Локоть предложил создать концепцию формирования праздничного освещения в городе и программу развития зеленых зон.
Сегодня на муниципальном портале Новосибирска запущено голосование о целесообразности такого нововведения. Выразить своё мнение можно по ссылке.
Голосование продлится до 14 февраля.