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14:35 (мск), источник: Югополис

Краснодарские врачи исправили пациенту согнутый прямым углом позвоночник

Уникальную операцию провели врачи краевой клинической больницы № 1.

Врачи удалили пациенту серьезную деформацию — горб, который был причиной паралича ног. Из-за высокой сложности выполнения и огромных рисков подобные операции в мировой практике случаются крайне редко, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Молодой человек с рождения страдал аномалией позвоночника — в нижней части его спины рос горб. В 22 года у больного начались неврологические осложнения: в ногах возникла слабость, которая в считанные дни перешла в паралич.

Врачам предстояло полностью убрать горб при том, что локальное искривление позвоночного столба уже достигло 90 градусов. Краснодарские нейрохирурги «срезали» вершину прямого угла, удалив первый поясничный деформированный позвонок. Это дало возможность освободить спинной мозг от сдавливания. Затем с помощью специального протеза и винтов врачи восстановили целостность позвоночника и придали ему естественную форму. Пациент снова может ходить.

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