Волгоградцы вновь увидят реконструкцию первого допроса Паулюса

Реконструкция первого допроса фельдмаршала Фридриха Паулюса генерал-лейтенантом Михаилом Шумиловым в штабе 64-й армии снова пройдет в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, реконструкция, которая пройдет 4 февраля, приурочена к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве. Ее сценарий был написан на основе архивных хроник и мемуаров участников тех событий. Представители военно-исторического клуба «Пехотинец» отмечают, что участники реконструкции подбирались по портретному сходству. Форма и знаки для них создавались в соответствии с историческим оригиналом.

Мероприятие пройдет в 15:00 в Кировском районе Волгограда по адресу улица 1-й Пятилетки, 9.