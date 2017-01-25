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14:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы вновь увидят реконструкцию первого допроса Паулюса

Мероприятие приурочено к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Источник: Аргументы и факты

Реконструкция первого допроса фельдмаршала Фридриха Паулюса генерал-лейтенантом Михаилом Шумиловым в штабе 64-й армии снова пройдет в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, реконструкция, которая пройдет 4 февраля, приурочена к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве. Ее сценарий был написан на основе архивных хроник и мемуаров участников тех событий. Представители военно-исторического клуба «Пехотинец» отмечают, что участники реконструкции подбирались по портретному сходству. Форма и знаки для них создавались в соответствии с историческим оригиналом.

Мероприятие пройдет в 15:00 в Кировском районе Волгограда по адресу улица 1-й Пятилетки, 9.

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