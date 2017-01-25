Волгоградцы вновь увидят реконструкцию первого допроса Паулюса
Мероприятие приурочено к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Мероприятие приурочено к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Реконструкция первого допроса фельдмаршала Фридриха Паулюса
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, реконструкция, которая пройдет 4 февраля, приурочена к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве. Ее сценарий был написан на основе архивных хроник и мемуаров участников тех событий. Представители
Мероприятие пройдет в 15:00 в Кировском районе Волгограда по адресу улица 1-й Пятилетки, 9.