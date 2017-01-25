Нижегородцы могут пожаловаться на качество уборки снега

Нижний Новгород, 25 января — АиФ-НН. Нижегородцы могут сообщить о нарушениях коммунальщиков в части качественной уборки дорог от снега, сообщает городская администрация.

Для жителей Советского района работает телефон ежедневной «горячей линии», по которой можно рассказать о неудовлетворительном состоянии дорог общего пользования и тротуаров, расположенных на территории района.

В будни сообщить о нарушениях можно по телефонам: 417−11−36, 417−14−96, в выходные — написать на сайт www.sovadm.ru. Все замечания жителей будут учитываться сотрудниками администрации и передаваться на исполнение подрядчикам. В случае невыполнения работ по жалобам, коммунальщики будут недополучать финансирование.