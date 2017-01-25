Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
10«Бегущий огонь»
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за ОРВИ

Эпидпорог по заболеваемостью ОРВИ в учреждениях УФСИН не превышен.

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). В колониях Татарстана приостановлено проведение длительных свиданий осужденных с родственниками в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Также в УФСИН России по РТ заявили, что к работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ и гриппа, а для осужденных, отбывающих наказание на участках колоний-поселений при исправительных колониях и колонии-поселении № 17, на время отменены отпуска. Осужденных с симптомами ОРВИ изолируют от основной массы в стационары медчастей при колониях. Ограничительные мероприятия продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в Татарстане.

«Все учреждения УФСИН России по РТ на 100 процентов обеспечены противовирусными препаратами. Случаев заболевания гриппом среди осужденных на данный момент нет. Заболеваемость ОРВИ невысокая, характерная для сезона. Эпидпорог не превышен», — сообщил представитель ведомства.

Он же уточнил, что для профилактики вирусных заболеваний родственникам разрешено в неограниченных количествах передавать осужденным лук и чеснок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Исполком Ютазинского района: Переход на новую систему отопления в Уруссу даст возможность сэкономить
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Песков прокомментировал прослушку ФБР российского посла
Число погибших в итальянском отеле выросло до 24 человек
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь