В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за ОРВИ

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). В колониях Татарстана приостановлено проведение длительных свиданий осужденных с родственниками в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Также в УФСИН России по РТ заявили, что к работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ и гриппа, а для осужденных, отбывающих наказание на участках колоний-поселений при исправительных колониях и колонии-поселении № 17, на время отменены отпуска. Осужденных с симптомами ОРВИ изолируют от основной массы в стационары медчастей при колониях. Ограничительные мероприятия продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в Татарстане.

«Все учреждения УФСИН России по РТ на 100 процентов обеспечены противовирусными препаратами. Случаев заболевания гриппом среди осужденных на данный момент нет. Заболеваемость ОРВИ невысокая, характерная для сезона. Эпидпорог не превышен», — сообщил представитель ведомства.

Он же уточнил, что для профилактики вирусных заболеваний родственникам разрешено в неограниченных количествах передавать осужденным лук и чеснок.