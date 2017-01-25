В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за ОРВИ
Эпидпорог по заболеваемостью ОРВИ в учреждениях УФСИН не превышен.
Эпидпорог по заболеваемостью ОРВИ в учреждениях УФСИН не превышен.
(Казань, 25 января, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). В колониях Татарстана приостановлено проведение длительных свиданий осужденных с родственниками в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в
Также в УФСИН России по РТ заявили, что к работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ и гриппа, а для осужденных, отбывающих наказание на участках
«Все учреждения УФСИН России по РТ на 100 процентов обеспечены противовирусными препаратами. Случаев заболевания гриппом среди осужденных на данный момент нет. Заболеваемость ОРВИ невысокая, характерная для сезона. Эпидпорог не превышен», — сообщил представитель ведомства.
Он же уточнил, что для профилактики вирусных заболеваний родственникам разрешено в неограниченных количествах передавать осужденным лук и чеснок.