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17:01 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде готовятся ко 2 февраля

В честь 74-й годовщины Сталинградской битвы в Волгограде на протяжении нескольких дней будут проходить тематические мероприятия: возложение цветов к Вечному огню, проведение патриотических фестивалей, выставок и эстафет.

В каждом районе города будут чествовать ветеранов.

По информации пресс-службы мэрии Волгограда, в школах состоятся акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», учителя подготовят тематические классные часы.

В ближайшие выходные, 29 января в Советском районе на мототрассе около села Песчанка пройдет грандиозный военно-патриотический праздник. В его рамках состоятся уже ставший традиционным мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.

В день великого праздника, 2 февраля, на Центральной набережной Волгограда одним из главных мероприятий станет Всероссийский легкоатлетический пробег. Он состоится уже в 70-й раз. В этот же день волгоградская молодежь проведет масштабную информационно-патриотическую акцию: горожане получат в подарок копию уникального выпуска газеты «Сталинградская правда». Почему уникальной? На издании будет стоять «февраль 1943 года».

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