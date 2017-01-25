В Волгограде готовятся ко 2 февраля

В каждом районе города будут чествовать ветеранов.
По информации пресс-службы мэрии Волгограда, в школах состоятся акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», учителя подготовят тематические классные часы.
В ближайшие выходные, 29 января в Советском районе на мототрассе около села Песчанка пройдет грандиозный военно-патриотический праздник. В его рамках состоятся уже ставший традиционным мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.
В день великого праздника, 2 февраля, на Центральной набережной Волгограда одним из главных мероприятий станет Всероссийский легкоатлетический пробег. Он состоится уже в 70-й раз. В этот же день волгоградская молодежь проведет масштабную информационно-патриотическую акцию: горожане получат в подарок копию уникального выпуска газеты «Сталинградская правда». Почему уникальной? На издании будет стоять «февраль 1943 года».