В Волгограде готовятся ко 2 февраля

В каждом районе города будут чествовать ветеранов.

По информации пресс-службы мэрии Волгограда, в школах состоятся акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», учителя подготовят тематические классные часы.

В ближайшие выходные, 29 января в Советском районе на мототрассе около села Песчанка пройдет грандиозный военно-патриотический праздник. В его рамках состоятся уже ставший традиционным мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.