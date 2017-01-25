Синоптики прогнозируют в Казани понижение температуры до 29 градусов мороза

Днем 26 января в столице Татарстана прогнозируется облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха составит 20−22 градусов мороза. Ветер северный, умеренный. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В связи с понижением температуры МЧС РТ рекомендует жителям отменить любые выезды на личном транспорте за пределы населенного пункта без острой необходимости, исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых, позаботиться об утеплении квартиры и не допускать перекала печей и перегревания самодельных нагревательных приборов.