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16:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики прогнозируют в Казани понижение температуры до 29 градусов мороза

(Город Казань KZN.RU, 25 января). 26—27 января в Казани прогнозируется очень холодная погода. Ночью и в утренние часы температура воздуха понизится до 29 градусов ниже нуля.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Днем 26 января в столице Татарстана прогнозируется облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха составит 20−22 градусов мороза. Ветер северный, умеренный. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В связи с понижением температуры МЧС РТ рекомендует жителям отменить любые выезды на личном транспорте за пределы населенного пункта без острой необходимости, исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых, позаботиться об утеплении квартиры и не допускать перекала печей и перегревания самодельных нагревательных приборов.

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