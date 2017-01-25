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17:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую 13-летнюю школьницу ищут в Мясниковском районе

Пропавшую 13-летнюю Анастасию Ангалеву ищут полицейские в Мясниковском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 24 января школьница ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы девочки: рост 160−175 см, худощавого телосложения, светло-русые длинные волосы.

Была одета в черную куртку до колен, синие джинсы, черные сапоги и шапку с бубоном.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам: 8−928−770−66−05 или 02.

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