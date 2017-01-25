Пропавшую 13-летнюю школьницу ищут в Мясниковском районе
Пропавшую 13-летнюю Анастасию Ангалеву ищут полицейские в Мясниковском районе Ростовской области.
Пропавшую 13-летнюю Анастасию Ангалеву ищут полицейские в Мясниковском районе Ростовской области.
Как сообщает
Приметы девочки: рост 160−175 см, худощавого телосложения,
Была одета в черную куртку до колен, синие джинсы, черные сапоги и шапку с бубоном.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам: 8−928−770−66−05 или 02.