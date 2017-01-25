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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Собака спасла тонущего пса из бурлящей реки

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки на берег.

Инцидент произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку одному из питомцев, но та случайно упала в реку.

На записи видно, как черный пес бросился в воду и схватил палку, но внезапно его начало уносить потоком. Несколько секунд собака безуспешно пыталась выбраться. В тот момент, когда пес проплывал мимо каменистого берега, второй лабрадор сумел вытащить товарища на сушу.

Комментарии
2
Александр Горшков
Красавчик пёс! Животные зачастую добрее чем люди!
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канитель родимая
собака оказалась умней своего хозяина
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