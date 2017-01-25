Детсад, где может упасть потолок, отремонтируют, но не раньше лета
Родители малышей пожаловались в департамент образования мэрии Омска.
Родители малышей пожаловались в департамент образования мэрии Омска.
Как сообщал ранее портал Om1.ru, в соцсетях обеспокоенные родители распространили сообщение о том, что в детском саду № 222, расположенном в Нефтяниках,
К посту также прилагался ответ муниципалитета: проблему признали, но заявили, что на ремонт потребуется около 250 тысяч рублей, а такая сумма на этот год не заложена ни в расходы садика, ни в бюджет города. Также не помогут дотации, а именно — средства, предусмотренные казной по отрасли «Образование» в рамках предоставления субсидий на ненормативные работы, пойдут на исполнение судебных решений, вынесенных в отношении мэрии и департамента образования.
— Вопрос проведения работ будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета города Омска на 2017 год при условии достаточного финансирования, — говорилось в ответе мэрии.
Помимо соцсетей, сообщение разошлось и в СМИ, после чего муниципалитет отреагировал более обнадеживающе:
— 24 января в ходе визуального осмотра специалистами сектора аварийных и
Так, на лето запланирован ремонт кровли и проведение отделочных работ. На это время малышей, которые занимаются в помещении с опасным потолком, переведут в другие группы.