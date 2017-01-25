Детсад, где может упасть потолок, отремонтируют, но не раньше лета

Как сообщал ранее портал Om1.ru, в соцсетях обеспокоенные родители распространили сообщение о том, что в детском саду № 222, расположенном в Нефтяниках, из-за протекания кровли провисла гипсовая плита и потолок грозит обвалиться в любой момент.

К посту также прилагался ответ муниципалитета: проблему признали, но заявили, что на ремонт потребуется около 250 тысяч рублей, а такая сумма на этот год не заложена ни в расходы садика, ни в бюджет города. Также не помогут дотации, а именно — средства, предусмотренные казной по отрасли «Образование» в рамках предоставления субсидий на ненормативные работы, пойдут на исполнение судебных решений, вынесенных в отношении мэрии и департамента образования.