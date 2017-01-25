Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Топ самых полезных видов мяса
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
15:54 (мск), источник: Om1.ru

Детсад, где может упасть потолок, отремонтируют, но не раньше лета

Родители малышей пожаловались в департамент образования мэрии Омска.

Как сообщал ранее портал Om1.ru, в соцсетях обеспокоенные родители распространили сообщение о том, что в детском саду № 222, расположенном в Нефтяниках, из-за протекания кровли провисла гипсовая плита и потолок грозит обвалиться в любой момент.

К посту также прилагался ответ муниципалитета: проблему признали, но заявили, что на ремонт потребуется около 250 тысяч рублей, а такая сумма на этот год не заложена ни в расходы садика, ни в бюджет города. Также не помогут дотации, а именно — средства, предусмотренные казной по отрасли «Образование» в рамках предоставления субсидий на ненормативные работы, пойдут на исполнение судебных решений, вынесенных в отношении мэрии и департамента образования.

Читайте также
В омском детском саду № 222 в любой момент может обвалиться потолок

 — Вопрос проведения работ будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета города Омска на 2017 год при условии достаточного финансирования, — говорилось в ответе мэрии.

Помимо соцсетей, сообщение разошлось и в СМИ, после чего муниципалитет отреагировал более обнадеживающе:

 — 24 января в ходе визуального осмотра специалистами сектора аварийных и ремонтно-строительных работ департамента образования по Советскому округу было сделано заключение о необходимости осуществления ремонта. На основании данного заключения детский сад № 222 включен в график проведения ремонтных работ на 2017 год, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на лето запланирован ремонт кровли и проведение отделочных работ. На это время малышей, которые занимаются в помещении с опасным потолком, переведут в другие группы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Родившаяся в Омске змея с двумя головами умерла
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Садовничий назвал МГУ основной «кузницей олигархов» в России
Сечин опроверг использование «мигалки» на незаконных основаниях
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь