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15:56 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Иглинские дети ходили в школу за пять километров по опасному пути

В Иглинском районе дети вынуждены были пешком ходить в школу за три — пять километров, по железнодорожным путям и через лес с дикими животными.

Продолжалось это несколько лет, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура. Как выяснилось, причина банальна — пока дети рисковали жизнью, в учебном заведении не было водителя автобуса. И его, собственно, не искали.

Этот путь ученики кудеевской сельской школы проделывают ежедневно. Около шести километров, туда и обратно, по прямой, через лес. Узкая тропинка, вокруг сугробы в человеческий рост и метель. Сами дети говорят, что сил на учебу после такой прогулки почти не остается. Расстояние от ближайших деревень до Кудеевки несколько километров. Этот путь школьники, в том числе и самые маленькие, проделывают каждый день. Через лес и железную дорогу. В любую погоду. Причем зачастую идти приходится уже в темноте.

Многодетная мать Эмма Асадулина говорит, что её дети тоже ходят в школу пешком. Собираются в путь за два часа до занятий. Причем большая часть проходит прямиком по железной дороге. Главное, чтобы одновременно не пошли встречные поезда. Иначе можно не успеть спрятаться.

Вооружившись топорами дети идут на учебу через лес с дикими животными — медведями и волками. Десять километров, вокруг только горы и тайга. Это видео сняли сами школьники в конце прошлого года. И именно оно позже стало предметом разбирательства прокуратуры. И получило большой общественный резонанс. В итоге тогда машину для детей нашли, виновных наказали. Но история повторилась уже в другой деревне. Директор кудеевской школы объяснять на камеру, почему её ученики подвергают жизнь опасности по дороге на занятия, не стала.

Как выяснилось, директор совсем не торопилась устроить на работу водителя школьного автобуса. Это продолжалось почти два года. В итоге Прокуратура привлекла женщину к административной ответственности. А водителя быстро нашли.

О том, что теперь детей из отдаленных селений будут ежедневно отвозить и привозить родителям уже официально сообщили. Однако речь идет только об одном школьном автобусе. У второго, по-прежнему, нет водителя. Поэтому пока его откапывать из сугроба похоже никто не собирается.

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