Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
9Крещенские купания
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
16:17 (мск), источник: ТАСС

Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира

Экс-президент Франции был номинирован на премию группой политиков.

Источник: AP 2016

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Франции Жак Ширак выдвинут в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщила газета Le Figaro. По ее данным, досье и сопроводительное письмо были поданы в Нобелевский комитет 23 января.

Предложение о выдвижении кандидатуры Жака Ширака на получение высокой международной награды «за вклад в процесс создания многостороннего мира» сделала группа его давних друзей и политических соратников.
Читайте также
Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Среди них — бывший председатель Национального собрания Франции Бернар Акуайе, бывший премьер-министр Жан-Пьер Раффарен, а также Фредерик Сала-Бару, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца и зять Жака Ширака.

По данным Le Figaro, идея подобной инициативы возникла у них летом 2016 года.

Инициативная группа создала ассоциацию «Жак Ширак, политик, приверженный диалогу и миру». Ее возглавил видный политик, бывший министр экономики Тьерри Бретон.

Петиция в поддержку идеи по выдвижению Ширака на получение Нобелевской премии мира получила уже подписи 280 депутатов, в основном представителей партии «Республиканцы».
Читайте также
Французский политолог выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

Также за награждение Ширака выступил и его давний друг, бывший президент Сенегала Абду Диуф.

Инициативная группа подчеркивает, что выдвижением Жака Ширака не столько стремится напомнить о значимости его прошлой международной деятельности, сколько, как отметил Жан-Пьер Раффарен, «исходит из стремления добиваться защиты мира на планете».

Стефан Ле Фоль, официальный представитель французского правительства, выступая в эфире радиостанции France Info, приветствовал эту инициативу.

Выдвижение кандидатуры бывшего президента Франции Жака Ширака на награждение Нобелевской премией мира — это вполне логичная инициатива. На своем посту он проделал большую работу.
Стефан Ле ФольОфициальный представитель французского правительства
Читайте также
Яхты, жены и путешествия: на что лауреаты тратили Нобелевскую премию

Жак Ширак в течение двух сроков был президентом Франции — в 1995—2002 гг. и 2002−2007 гг.. Ранее он занимал пост мэра Парижа и был одним из лидеров голлистской партии «Объединение в поддержку республики».

Завершив деятельность в качестве президента Франции, Жак Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.

Его имя было присвоено в прошлом году созданному по его инициативе парижскому этнографическому музею «Бранли».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама вернуть золото скифов Украине
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Садовничий назвал МГУ основной «кузницей олигархов» в России
Сечин опроверг использование «мигалки» на незаконных основаниях
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь