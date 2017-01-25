Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Франции Жак Ширак выдвинут в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщила газета Le Figaro. По ее данным, досье и сопроводительное письмо были поданы в Нобелевский комитет 23 января.

Предложение о выдвижении кандидатуры Жака Ширака на получение высокой международной награды «за вклад в процесс создания многостороннего мира» сделала группа его давних друзей и политических соратников.

По данным Le Figaro, идея подобной инициативы возникла у них летом 2016 года.

Среди них — бывший председатель Национального собрания Франции Бернар Акуайе, бывший премьер-министр Жан-Пьер Раффарен, а также Фредерик Сала-Бару, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца и зять Жака Ширака.

Петиция в поддержку идеи по выдвижению Ширака на получение Нобелевской премии мира получила уже подписи 280 депутатов, в основном представителей партии «Республиканцы».

Инициативная группа подчеркивает, что выдвижением Жака Ширака не столько стремится напомнить о значимости его прошлой международной деятельности, сколько, как отметил Жан-Пьер Раффарен, «исходит из стремления добиваться защиты мира на планете».

Также за награждение Ширака выступил и его давний друг, бывший президент Сенегала Абду Диуф.

Выдвижение кандидатуры бывшего президента Франции Жака Ширака на награждение Нобелевской премией мира — это вполне логичная инициатива. На своем посту он проделал большую работу.

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Жак Ширак в течение двух сроков был президентом Франции — в 1995—2002 гг. и 2002−2007 гг.. Ранее он занимал пост мэра Парижа и был одним из лидеров голлистской партии «Объединение в поддержку республики».

Завершив деятельность в качестве президента Франции, Жак Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.

Его имя было присвоено в прошлом году созданному по его инициативе парижскому этнографическому музею «Бранли».