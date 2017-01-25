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16:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе сотрудники ДПС попросили ребенка идти в школу по метровым сугробам

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в соцсетях выложил поучительный пост для родителей, в котором призвал объяснять своим детям правила дорожного движения, а по возможности провожать и встречать со школы самых маленьких лично.

К сообщению было добавлено видео, которое вызвало настоящий общественный взрыв в комментариях.

«Этот ребёнок инспекторам ДПС рассказал, что его мама сейчас находится дома… Что он всегда один добирается до школы… Сотрудники провели с ним беседу, рассказали, как надо правильно и безопасно ходить по дороге, указали на тротуар. Мальчишка пообещал соблюдать ПДД», — пишет Динар Гильмутдинов.

Проблема только одна: на видео хорошо видно, что тротуара на этом участке дороги нет вовсе, и ребенок попросту вынужден передвигаться по проезжей части, чтобы не утонуть в метровых сугробах.

Именно это обстоятельство и вызвало недоумение у уфимцев:

«У нас полгорода так ходит и дети, и взрослые — тротуаров-то у нас не осталось», — пишет один из комментаторов.

«Я ни разу не видел, чтобы в центре Уфы дети шли в школу по проезжей части, так там тротуары, и их каждый день чистят, а что делать в пригороде Уфы, или же в отдаленных районах РБ?» — задается вопросом другой.

В итоге, в ГИБДД решили быстро разобраться с проблемой. Уже на следующей день на этом участке дороги появился широченный тротуар для пешеходов, о чем, естественно, глава ведомства тут же отчитался:

«По вопросу видео, вызвавшего большой общественный резонанс. Вчера мною проведены рабочие встречи по вопросам организации дорожного движения на участке автодороги в Калининском районе. К сегодняшнему утру проезжая часть и тротуар приведены в соответствие».

Уфимцы в ответ поблагодарили Динара Гильмутдинова за оперативное решение проблемы, однако тут же предложили еще десяток дорог, где также нет тротуара.

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