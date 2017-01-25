В Уфе сотрудники ДПС попросили ребенка идти в школу по метровым сугробам

К сообщению было добавлено видео, которое вызвало настоящий общественный взрыв в комментариях.
«Этот ребёнок инспекторам ДПС рассказал, что его мама сейчас находится дома… Что он всегда один добирается до школы… Сотрудники провели с ним беседу, рассказали, как надо правильно и безопасно ходить по дороге, указали на тротуар. Мальчишка пообещал соблюдать ПДД», — пишет Динар Гильмутдинов.
Проблема только одна: на видео хорошо видно, что тротуара на этом участке дороги нет вовсе, и ребенок попросту вынужден передвигаться по проезжей части, чтобы не утонуть в метровых сугробах.
Именно это обстоятельство и вызвало недоумение у уфимцев:
«У нас полгорода так ходит и дети, и взрослые — тротуаров-то у нас не осталось», — пишет один из комментаторов.
«Я ни разу не видел, чтобы в центре Уфы дети шли в школу по проезжей части, так там тротуары, и их каждый день чистят, а что делать в пригороде Уфы, или же в отдаленных районах РБ?» — задается вопросом другой.
В итоге, в ГИБДД решили быстро разобраться с проблемой. Уже на следующей день на этом участке дороги появился широченный тротуар для пешеходов, о чем, естественно, глава ведомства тут же отчитался:
«По вопросу видео, вызвавшего большой общественный резонанс. Вчера мною проведены рабочие встречи по вопросам организации дорожного движения на участке автодороги в Калининском районе. К сегодняшнему утру проезжая часть и тротуар приведены в соответствие».
Уфимцы в ответ поблагодарили Динара Гильмутдинова за оперативное решение проблемы, однако тут же предложили еще десяток дорог, где также нет тротуара.