В Уфе сотрудники ДПС попросили ребенка идти в школу по метровым сугробам

К сообщению было добавлено видео, которое вызвало настоящий общественный взрыв в комментариях.

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«Этот ребёнок инспекторам ДПС рассказал, что его мама сейчас находится дома… Что он всегда один добирается до школы… Сотрудники провели с ним беседу, рассказали, как надо правильно и безопасно ходить по дороге, указали на тротуар. Мальчишка пообещал соблюдать ПДД», — пишет Динар Гильмутдинов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPpGDGbl2Il/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уважаемые взрослые! Учебный год продолжается. Тысячи мальчишек и девчонок после зимних каникул вновь сели за парты. Объясняйте им дорожные правила! Малышей лично провожайте в школу и встречайте после уроков! Этот ребёнок инспекторам ДПС рассказал, что его мама сейчас находится дома... Что он всегда один добирается до школы.... Сотрудники провели с ним беседу, рассказали, как надо правильно и безопасно ходить по дороге, указали на тротуар. Мальчишка пообещал соблюдать ПДД. Я же настаиваю, что родители САМИ должны быть заинтересованы в безопасности своих детей! #гибддрб #гибддреспубликибашкортостан #госавтоинспекция #гибдд #дпс #безопасностьдорожногодвижения #республикабашкортостан #башкортостан #башкирия #bashkortostan #профилактикадтп #пропагандабдд #правиладорожногодвижения #профилактика #безопасность #водители #пдд #нарушитель #водитель #пешеход #дорога #пешеходы #гибддрбпропаганда #детивдвижении #детинадороге #школа #уроки</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Відео, опубліковане користувачем Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-24T09:28:52+00:00">Січ 24, 2017 о 1:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Проблема только одна: на видео хорошо видно, что тротуара на этом участке дороги нет вовсе, и ребенок попросту вынужден передвигаться по проезжей части, чтобы не утонуть в метровых сугробах. Именно это обстоятельство и вызвало недоумение у уфимцев: «У нас полгорода так ходит и дети, и взрослые — тротуаров-то у нас не осталось», — пишет один из комментаторов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPrhQ0HlxKx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уважаемые участники дорожного движения! По вопросу видео, вызвавшего большой общественный резонанс. Вчера мною проведены рабочие встречи по вопросам организации дорожного движения на участке автодороги в Калининском районе. К сегодняшнему утру проезжая часть и тротуар приведены в соответствие. Теперь об участии родителей в обеспечении БДД. В ходе беседы с и.о. директора Т.В. Труш решено провести внеочередное родительское собрание. В пятницу к 19.00 на это собрание для очередного выступления приедет сотрудник ГИБДД. С начала года в ходе обследования улично-дорожной сети по автодороге Уфа —Шакша было выдано 16 предписаний на устранение нарушений требований в содержании улиц и дорог. За невыполнение в указанные сроки предписаний должностное лицо организации, ответственной за содержание дороги на данном участке, неоднократно привлекалось к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. #гибддрб #динаргильмутдинов #детивдвижении #детинадороге #школа #уроки</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Відео, опубліковане користувачем Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-25T08:05:09+00:00">Січ 25, 2017 о 12:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>