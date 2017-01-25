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16:22 (мск), источник: РИА Крым

После ремонта дорог в Симферополе ям меньше не стало

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). В Симферополе сорваны сроки выполнения работ по ремонту дорожного покрытия.

Об этом в ходе видеоселектора с муниципалитетами сообщила начальник управления контроля Аппарата Совета министров Республики Крым Елена Шевцова.

По ее словам, ремонтные работы на дорогах крымской столицы должны были завершиться 19 января. Однако на большинство городских дорог подрядчики так и не вышли. Более того, на участках, где дорожники отчитались о выполнении ямочного ремонта, дороги по-прежнему остаются в неудовлетворительном состоянии.

«Ремонтные работы на улице Севастопольская выполнены на 50%. По мнению специалистов “Службы технадзора”, целесообразнее не делать латки. Согласно графику, работы должны были быть завершены 19 января. На улице Павленко выполнены частично, на Карла Маркса, Киевской, Вернадского, Ялтинская, а также на Маяковского и Козлова к работам не приступали», — доложила Шевцова.

В подтверждении слов участникам совещания были представлены слайды, на которых зафиксированы многочисленные и глубокие ямы на асфальтовом покрытии.

«Разницы нет, где приступали к ремонту и где нет», — прокомментировал вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

«Есть два муниципальных контракта на общую сумму 300 млн рублей на 2017 год, две фирмы. Но в итоге график не соблюдается, сроки значительно нарушены. И также стоит отметить, что в муниципальный контракт не вошли улицы со значительным повреждением, например, улицы Родионова и Бела Куна», — проинформировала Елена Шевцова.

Она проинформировала, что Управлением контроля подготовлена соответствующая служебная записка на имя главы Республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу по ремонту асфальтового покрытия на полуострове. Более того, он инициировал проведение проверки целесообразности и качества освоения средств ГУП РК «Крымавтодор».

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