В Калининграде напали на участников пикета против застройки в Балтийске

Собравшихся у памятника «Землякам-космонавтам» несколько неизвестных молодых людей облили холодной водой.

«Калининград. Пикет у памятника Покорителям космоса. Напали гаденыши. Лица прятали масками. Человек семь. Двоих задержали. Кирдык», — написал участник Иван Привалов.

Задержать нападавших помогли дежурившие на месте сотрудники полиции. Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Напомним, 30 декабря власти Балтийска пытались провести публичные слушания по изменению назначения прибрежных территорий. Их предлагают отдать под застройку. Слушания, на которые пришли почти полтысячи горожан, в итоге сорвались.