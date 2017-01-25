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16:08 (мск), источник: ТАСС

«Дождь»: Сечин опроверг использование «мигалки» на незаконных основаниях

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании — «государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что не использует спецсигналы для автомобиля на незаконных основаниях. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь», запись которого была опубликована на сайте телеканала.

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!», — сказал он, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать сообщения об использовании спецсигналов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава «Роснефти» пользуется автомобилем со спецсигналом.

Как прокомментировал на прошлой неделе Русской службе «Би-би-си» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, «Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть, как минимум, он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль».

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