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16:34 (мск), источник: ТАСС

Спортсмен из Новосибирска в 64 года совершит заплыв во льдах Арктики

Пловец Николай Глушков является многократным чемпионом мира по плаванию в холодной воде.

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Новосибирской федерации холодового плавания Николай Глушков планирует летом 2018 года совершить заплыв в водах Северного Ледовитого океана. Спортсмену к тому времени исполнится 64 года, но в своей физической подготовке он уверен.

«Нужно только заранее договориться с капитаном ледокола, чтобы не шокировать, и можно будет искупаться. Русскую удаль нужно показать и на реке Оби, и на Северном полюсе!», — сообщил ТАСС Глушков.

Он пояснил, что из Мурманска регулярно выходят прогулочные ледоколы, которые останавливаются в полыньях, и у людей есть возможность выйти на льдину и полюбоваться видами. Такой остановкой он и воспользуется.

Николай Глушков является двукратным рекордсменом России и многократным чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Ему уже приходилось покорять северные водоемы: в 2008 году он переплыл несколько рек вблизи Норильска, а в 2013-м первым в России пять раз пересек Кольский залив в Баренцевом море. «Вот единственное, что осталось — возле Северного полюса прогуляться», — шутит Глушков.

В этом году спортсмен сделал перерыв, а уже на январь 2018-го года у него запланировано участие в чемпионате России по холодовому плаванию, который пройдет в Анапе. Далее в графике чемпионат мира в Таллине и «Мурманская миля» на побережье Баренцева моря. Для участия в чемпионатах Глушков дважды в год проходит полный медицинский осмотр, чтобы получить разрешение от врачей.

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