Анастасия Лепешинская уходит из Челябинского театра оперы и балета
Из Челябинского театра оперы и балета имени Глинки уходит ведущая солистка Анастасия Лепешинская.
Из Челябинского театра оперы и балета имени Глинки уходит ведущая солистка Анастасия Лепешинская.
Анастасия приняла решение перейти на работу в театр Екатеринбурга. Уже в начале февраля солистка выступит на сцене местного театра оперы и балета.
«Мы расстаемся с Анастасией на дружеской ноте, это ее решение. Но мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, — пояснили агентству в
ДЛЯ СПРАВКИ.
Анастасия Лепешинская родилась в Красноярске. В 2002 году окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра. Затем 10 лет отработала в местном театре оперы и балета. С 2012 года является солисткой Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.
Зрители помнят ее по роли Кармен, Любаши в «Царской невесте», Зибель в «Фаусте», Иоанны в «Жанне Д’Арк». Ольги в «Евгении Онегине» и многих других. Анастасия — лауреат многих международных конкурсов вокалистов.