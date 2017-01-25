Анастасия Лепешинская уходит из Челябинского театра оперы и балета

Анастасия приняла решение перейти на работу в театр Екатеринбурга. Уже в начале февраля солистка выступит на сцене местного театра оперы и балета.

«Мы расстаемся с Анастасией на дружеской ноте, это ее решение. Но мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, — пояснили агентству в пресс-службе театра. — Думаем, челябинские зрители еще не раз увидят ее на нашей сцене. Только раньше она входила в состав труппы, а сейчас будет приглашенным артистом. Это нормальная практика».

ДЛЯ СПРАВКИ.

Анастасия Лепешинская родилась в Красноярске. В 2002 году окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра. Затем 10 лет отработала в местном театре оперы и балета. С 2012 года является солисткой Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

Зрители помнят ее по роли Кармен, Любаши в «Царской невесте», Зибель в «Фаусте», Иоанны в «Жанне Д’Арк». Ольги в «Евгении Онегине» и многих других. Анастасия — лауреат многих международных конкурсов вокалистов.