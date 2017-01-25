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16:25 (мск), источник: АиФ Омск

Сотрудники омской ГИБДД проверили пассажирский транспорт

82 нарушения Правил дорожного движения выявлено за время рейда.

Как сообщает официальный портал омской полиции, автоинспекторы в ходе оперативно-профилактической операции «Пассажирский транспорт» проверяли соблюдение водителями и собственниками пассажироперевозящего транспорта требований по техническому состоянию транспортных средств.

За время мероприятия выявлено и пресечено 82 нарушения ПДД, допущенных водителями пассажироперевозящего транспорта. Среди нарушений — 6 фактов управления автомобилем с технической неисправностью, 6 — это нарушения правил перевозки пассажиров, 10 — нарушения правил остановки и стоянки, 6 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора.

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