Сотрудники омской ГИБДД проверили пассажирский транспорт
82 нарушения Правил дорожного движения выявлено за время рейда.
82 нарушения Правил дорожного движения выявлено за время рейда.
Как сообщает официальный портал омской полиции, автоинспекторы в ходе
За время мероприятия выявлено и пресечено 82 нарушения ПДД, допущенных водителями пассажироперевозящего транспорта. Среди нарушений — 6 фактов управления автомобилем с технической неисправностью, 6 — это нарушения правил перевозки пассажиров, 10 — нарушения правил остановки и стоянки, 6 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора.