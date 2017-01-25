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16:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни писатель-травник Рим Ахмедов

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/. Сегодня в Уфе на 84-м году ушел из жизни известный писатель, переводчик, большой знаток растительного мира нашего края Рим Ахмедов. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Союзе писателей республики.

Рим Билалович Ахмедов родился 29 октября 1933 года в Уфе. Здесь же окончил среднюю школу. В 1953—1958 годы учился в Литературном институте имени М. Горького в Москве. После окончания института работал на Центральном телевидении. По его сценарию в 1960 году была поставлена многосерийная телеповесть «На карте не значится», он участвовал в создании многих передач.

Стихи и рассказы Рима Ахмедова стали появляться в печати с 1951 года. Они публиковались в газетах «Ленинец», «Советская Башкирия», «Труд», «Сельская жизнь», коллективных сборниках. В 1963 году Рим Билалович вернулся в Уфу, работал редактором на Башкирском радио и телевидении. Здесь он стал автором сценариев телевизионных фильмов «Мы рисуем», «Родные мелодии». Затем он трудился обозревателем республиканских газет Комитета Совета министров БАССР по радиовещанию и телевидению.

В 1974 году вышел в свет сборник рассказов «Цветы из-под снега». В них Рим Ахмедов пишет о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войне, горячей благодарности освобожденных народов Европы советскому солдату, силе духа матерей, потерявших своих сыновей на войне. В 1975 году вышла увлекательная книга для детей «Пропавшая река» о тех, кто строит гидроэлектростанции, орошает степи. В 1976 году Рим Билалович вступил в писательскую организацию республики. Публикуются его книги «Точка пересечения» и «Пробуждение», сборник рассказов «Третья жизнь».

Делом его жизни стало изучение природы родного края, целительных свойств растительного мира Башкортостана. В книге «Слово о реках, озерах и травах», вышедшей в Башкирском книжном издательстве в 1985 году, писатель воспевает красоты Башкортостана, его памятные места, с которыми связаны древние легенды и предания. Вышедшие позже книги «Растения против рака», «Одолень-трава» сделали имя Рима Ахмедова популярным далеко за пределами республики.

Книга «Двенадцать месяцев у моего костра» состоит из двенадцати разделов. В каждый из них включены рассказы философского или лирического плана, зарисовки о животных, красоте и своеобразии, необычайных явлениях и тайнах природы Башкортостана, лекарственных и других растениях.

Изучением целебных свойств лекарственных растений писатель занимался более сорока лет. Разработанные им оригинальные лечебные комплексы помогли многим людям избавиться от тяжелых, порой смертельных недугов. Его труды по таинству траволечения публиковались в различных российских журналах и газетах. Массовым тиражом издавалась его брошюра «Травы при легочных заболеваниях». В Москве вышла серия из трех книг «В растениях — целебная сила». Книга «Одолень-трава» за короткий срок выдержала шесть изданий.

В 2015 году в Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой вышла новая книга Рима Ахмедова под названием «Братья месяцы у моего костра». «В книгу вошли рассказы разных лет — от полувековой давности до новых, последних. Дать их я решил не по календарному принципу, а с самого значительного, неповторимого события в истории человечества, общего для всех. Поэтому и рассказом его назвать не могу — это дань памяти тому, чем славен двадцатый век — век воплощенного в жизнь социализма», — написал автор в предисловии книги.

Рим Ахмедов активно занимался переводами башкирских писателей на русский язык. Он переводил произведения Гилемдара Рамазанова, Ахнафа Харисова, повести Хадии Давлетшиной и Ибрагима Гиззатуллина, романы Гали Ибрагимова, Нугумана Мусина и других башкирских писателей.

Риму Ахмедову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Он лауреат литературных премий имени Сергея Чекмарёва и Степана Злобина. В 2008 году он был удостоен государственной награды «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», в 2013 году — «За заслуги перед городом Уфой».

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, кто зачитывался его книгами.

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