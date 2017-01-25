Активисты ОНФ провели рейд по отремонтированным дорогам Кубани

Рейд проводили активисты ОНФ. Они сообщили, что в Белореченске, Темрюкском районе и на участке трассы Новороссийск — Анапа — Верхнебаканский асфальт укладывали при минусовой температуре прямо на лед.

Яркий пример — участок дороги в Тамани, где необходимость реконструкции возникла спустя три недели после укладки нового проезжего полотна. По данным представителей ОНФ, работы там проводили с нарушениями. Во время ремонта произошел прорыв водопровода. Асфальт меняли на участках, которые еще не просохли. На проезжем полотне образовались ямы и трещины.

Все зафиксированные нарушения будут отправлены на рассмотрение в краевую прокуратуру.