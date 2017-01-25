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17:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Активисты ОНФ провели рейд по отремонтированным дорогам Кубани

В Краснодарском крае нашли дороги, которые через три недели после ремонта волшебным образом превратились в непроходимые тропы.

Источник: ГТРК «Кубань»

Рейд проводили активисты ОНФ. Они сообщили, что в Белореченске, Темрюкском районе и на участке трассы Новороссийск — Анапа — Верхнебаканский асфальт укладывали при минусовой температуре прямо на лед.

Яркий пример — участок дороги в Тамани, где необходимость реконструкции возникла спустя три недели после укладки нового проезжего полотна. По данным представителей ОНФ, работы там проводили с нарушениями. Во время ремонта произошел прорыв водопровода. Асфальт меняли на участках, которые еще не просохли. На проезжем полотне образовались ямы и трещины.

Все зафиксированные нарушения будут отправлены на рассмотрение в краевую прокуратуру.

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