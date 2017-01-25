В Украину идет резкое похолодание
Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°.
Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°.
Похолодание больше всего затронет
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшую ночь похолодание начнется с -7−12, а в течение дня и до вечера будет дальше снижаться и составит к вечеру 26 января -10−15 градусов.
Кроме того, будет дуть
«Сегодня еще в Украине будет снежить, завтра антициклон выметет снег, а заметет морозы», — прогнозирует синоптик.
В Киеве в ближайшую ночь и завтра днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -8−12 градусов. А вечером в Киеве похолодает до -10−14 градусов.
«27 января холодная погода удержится. Но уже днем в пятницу в западной части и 28 января морозы постепенно отступят», — сообщила Диденко.