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16:49 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украину идет резкое похолодание

Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°.

Источник: Telegraf.com.ua

Похолодание больше всего затронет северо-восточную часть Украины, там температура воздуха достигнет ночью -12−18, днем -10−14, а в четверг, 26 января, вечером уже до-14−20 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшую ночь похолодание начнется с -7−12, а в течение дня и до вечера будет дальше снижаться и составит к вечеру 26 января -10−15 градусов.

Кроме того, будет дуть северо-западный и северный ветер, местами даже до штормовых порывов.

«Сегодня еще в Украине будет снежить, завтра антициклон выметет снег, а заметет морозы», — прогнозирует синоптик.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -8−12 градусов. А вечером в Киеве похолодает до -10−14 градусов.

«27 января холодная погода удержится. Но уже днем в пятницу в западной части и 28 января морозы постепенно отступят», — сообщила Диденко.

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