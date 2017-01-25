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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин спел под гитару со студентами

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Когда учащиеся завели песню, выяснилось, что не все знают слова. Сначала глава государства напомнил собравшимся строчку, а затем присоединился к хору.

Во время встречи Путин также получил в подарок от студентов черный пояс мастера спорта по дзюдо и приглашение провести мастер-классы в секции восточных единоборств.

«Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами», — ответил президент.

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