Путин спел под гитару со студентами

Когда учащиеся завели песню, выяснилось, что не все знают слова. Сначала глава государства напомнил собравшимся строчку, а затем присоединился к хору.

Во время встречи Путин также получил в подарок от студентов черный пояс мастера спорта по дзюдо и приглашение провести мастер-классы в секции восточных единоборств.