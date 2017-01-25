Путин спел под гитару со студентами
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.
Когда учащиеся завели песню, выяснилось, что не все знают слова. Сначала глава государства напомнил собравшимся строчку, а затем присоединился к хору.
Во время встречи Путин также получил в подарок от студентов черный пояс мастера спорта по дзюдо и приглашение провести
«Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями