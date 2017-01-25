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17:21 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгоградскую область к концу недели придут морозы

По информации регионального гидрометцентра, на территории всего региона ожидается заметное похолодание уже 26 января.

В четверг днем температура опуститься до — 9 градусов, ночью столбик термометра окажется на отметке -15 градусов.

В пятницу придет 20-градусный мороз. В начале следующей недели установится комфортная зимняя температура.

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