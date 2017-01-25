В Волгоградскую область к концу недели придут морозы
По информации регионального гидрометцентра, на территории всего региона ожидается заметное похолодание уже 26 января.
По информации регионального гидрометцентра, на территории всего региона ожидается заметное похолодание уже 26 января.
В четверг днем температура опуститься до — 9 градусов, ночью столбик термометра окажется на отметке -15 градусов.
В пятницу придет 20-градусный мороз. В начале следующей недели установится комфортная зимняя температура.