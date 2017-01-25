Врачам роддома в Нижнем Новгороде грозит увольнение за перепутанных младенцев

Врачей роддома № 7 Нижнего Новгорода могут уволить за то, что они 24 января перепутали двух младенцев. Об этом сообщает городской портал NN.ru. Заместитель главного врача роддома № 7 Вера Ершова рассказала, что всем сотрудникам той смены был сделан строгий выговор.

Также она объяснила возможные причины подмены волнением рожениц. «В момент суеты кто-то взял не тот кулечек. Момент выписки тревожный и эмоциональный», — заметила врач.

Напомним, 24 января стало известно, что в роддоме № 7 перепутали новорожденных детей.